Almanya’da havacılık sektörü 2 bin Türk işçisi alacak

Almanya'da okulların kapanmaya başlamasıyla girilen tatil sezonu nedeniyle havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısına çözüm arayışı sürüyor. Aralarında Alman Sivil Havacılık Ekonomi Birliği'nin (BDL) de yer aldığı sektör temsilcileri, personel sıkıntısını çözmek için Türkiye'den 2 bin Türk işçi alımı yapılmasını istiyor. Sektör temsilcilerinin konuya ilişkin talep edilen özel iznin çıkmasını bekledikleri belirtiliyor.BDL, Türkiye'den getirilmek istenen 2 bin işçi için talep edilen özel iznin Alman makamlarınca bir an önce verilmesini bekliyor. Alman haber ajansı dpa, 2 bin işçi ile ilgili gerekli incelemelerin 6 hafta içinde bitebileceğini belirtti.Alman havacılık sektöründen birlikler geçtiğimiz haftalarda Almanya Çalışma Bakanlığı'na sundukları teklifte, Türkiye'den 2 bin işçi getirebilmeleri için yasal engellerin kaldırılmasını talep etmişti. Teklifte, Almanca konuşabilen kalifiye işçi bulunması için İstanbul'daki bir firmayla anlaşıldığı belirtilmişti. Alınacak işçilerin A2 seviyesinde Almanca bileceği, tehlikeli maddelerle ilgili olarak Uluslararası Hava Taşımacılığı (IATA) standartlarını karşılayabilecek düzeyde eğitim almış olacağı açıklanmıştı.