Almanya’da hissedilen enflasyon açıklananın 4 katı

Avrupa'nın en büyük ekonomisi, aynı zamanda dünyanın en büyük ihracatçılarından biri olan Almanya'nın resmen durgunluğa girmiş olması bir de enflasyonu ekleyince pahalılığı çok daha hissedilir hale getirdi. Durgunluk içinde enflasyon kavramını en ciddi hisseden de sade vatandaş. Uzun süredir bir efsane haline gelen 'açıklanan enflasyonla hissedilen enflasyon' arasındaki farkı yerinde gözlemlemek için Almanya'dan bir izlenim yazısı kaleme aldık. Açıklanan enflasyonla hissedilen enflasyon arasında 3-4 kat fark var. Garsonundan emlakçısına, taksicisinden resepsiyonistine kadar herkes fiyatların en az üç kat arttığını söylüyor. Daha havalimanından iner inmez takside 'Hayat nasıl Almanya'da? Ekonomi nasıl?' diye sorduğunuzda, bir dokun bin ah işit cevaplarını alıyorsunuz. Hissedilen enflasyon yüzde 25-30'larda.Taksici Amen Tanburah, "Her şeye zam geldi. Zaten fiyatlar artıyordu. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra çok daha hızlı artmaya başladı. Kiralar arttı, ısınma maliyetimiz çok ciddi yükseldi. Bunun dışında internet, telefon, elektrik bunlar en çok zorlayan harcamalar. Süte, ekmeğe, ete her şeye birden çok ciddi zamlar geldi. Hayat bayağı zorlaştı" diyor. '2 bin euro yeterli mi?' diye sorduğumuzda ise "2 bin euroyu kim kazanıyor ki. Zaten 2 bin euro kazansan en düşük kira 900 euro'dan başlıyor. En düşük yaşanabilir evler de 1.200-1.300 euro civarında. Onun içine faturaları da koyunca gıda ve diğer harcamalara çok az şey kalıyor" değerlendirmesini yapıyor.Haberi hazırlarken Almanya'nın finans devlerinden Allianz'ın yayınladığı bir rapor karşımıza çıktı ve aslında hissedilen enflasyonu doğrular nitelikte. Allianz araştırmasına göre Almanya ve Avusturya'daki enflasyon oranları sırasıyla yüzde 6.1 ve yüzde 8.8, fakat hissedilen ise neredeyse üç ve dört kat daha yüksek. Algılanan ve gerçek enflasyon arasındaki fark, euronun tedavüle girdiği 20 yıldan daha uzun bir süre önceki kadar sert. Allianz Trade Kıdemli Ekonomisti Jasmin Groeschl, "Özellikle Almanya'da algılanan ve gerçek enflasyon arasında büyük bir uçurum var" değerlendirmesinde bulunuyor.Markette bizzat deneyimlemek için ucuzluk marketinde bir günlük denebilecek ancak iki öğün yemek yapılabilecek malzeme aldık. Ucuzluk ve indirim kampanyasına rağmen makarna 2.45 euro, Avrupa'da en çok tüketilen ürünlerden kahve 14.99 euro, ekmek 1.89 euro, salam 2.85 euro, patates 3.49 euro, muz 1.85 euro, portakal suyu 2.59 euro, sosis 2.49 euro, etin kilosu 7.50 euro. Bu fiyatlara evde standart bulunan yağ, süt ve un gibi temel gıdaları eklemeden fiyatlar bin 500 euro kazanan bir asgari ücretli için oldukça yüksek. Üstelik en ucuz marketteki kampanyalı indirimli fiyatlar. İki hijyenik malzeme örneği de şampuan ve diş macunu. Ortalama bir şampuan 6.99 euro iken diş macunu 4-6 euro arasında değişiyor. Merkezi Düsseldorf'ta bulunan Hans Bockler Vakfı'nın Makroekonomik Politika Enstitüsü (IMK) tarafından yayınlanan aylık enflasyon izleme raporu da en çok etkilenen kesimin yüzde 8.8 ile Almanya'daki yoksul aileler olduğunu tespit etmişti. Aralık ayındaki bu araştırmada çok yüksek gelirli bekarlar yüzde 7.1 ile kolay kurtulan kesim olmuştu.Çalışma Bakanlığı, Almanya'da 45 yıl çalışan bir kişinin 1.543 euro emekli maaşı alabildiğini açıklandı. Durum utanç verici olarak yorumlandı, maaşlara zam istendi. Federal Meclis'te hükümete emekli maaşlarının durumuna ilişkin soru önergesi sunuldu. Önergeyi Çalışma Bakanlığı cevapladı. Bakanlık, erkek emeklilerin maaş ortalamasının 1.637 euro, kadın emeklilerin ise 1.323 euro olduğunu aktardı. Önergenin sahibi olan Sol Partili Dietmar Bartsch, "Bu ortalama maaş, son yirmi yılın emeklilik politikasının utanç verici bir bilançosudur. Enflasyonu telafi etmek üzere bu yıl yüzde 10'luk maaş artışı talep ediyorum. Bakanlar, milletvekilleri ve müsteşarlar 3 bin euro enflasyon primi alırken emekliler de düşünülmeli" dedi. Cengiz PARLAYAN / DORTMUNDHAMBURG'DA merkez istasyonun etrafında yer alan birçok restoranın garsonu aslında hizmet sektöründe bulunanların da çok zor şartlarda çalıştığını ortaya koyuyor. Garson olarak çalışanların tek başına yaşaması neredeyse imkânsız. Ev paylaşıyorlar. Çünkü en düşük kira 900 eurodan başlıyor. Üstelik bu evler sadece 30 metrekare. Kiralar 900 euordan başlıyor ancak küçük bir 1+1 daire şehrin merkezinde olmasa bile 1.300-2.000 euro arasında değişen fiyatlarla kiraya veriliyor. O da ev bulursanız. Çünkü ev arzında da ülke genelinde bir sıkıntı var. Görüştüğümüz emlakçılar da ev arzından şikayet ediyor. Aynı zamanda dönemsel kiralamalar çok olduğu için tüm evler en az üç aylık şekilde kiraya veriliyor. 1.500 euro asgari ücretle tek başına ev kiralamak imkânsız. Çünkü gelirin neredeyse tamamı eve gidiyor.İŞLETMECILER ve esnaf tarafında ise durum bu kadar vahim değil. Restoran işletmecisi veya küçük esnaf için işler iyi. Hem Hamburg hem de Hannover'de görüştüğümüz küçük işletmeler işlerin iyi olduğunu belirtiyor. Çünkü fiyatı kendileri belirleyebiliyor. Bir Türk işletmeci restoranına Türkiye'den talip bile olduğunu, büyük bir grubun kendisinden fiyat istediğini de belirtiyor.BÜYÜME verilerinin yükseltilmesi, kalıcı enflasyon Almanya'nın yılın ilk üç ayında resesyona girmesine neden oldu. Tüm uzmanlar, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin de Ukrayna'nın işgalinden sonra Rus gaz arzının kesilmesinden kötü etkilendiğini belirtiyor. İstatistik kurumu, ekonominin Ocak ve Mart ayları arasında yüzde 0.3 oranında daraldığını açıklamıştı. 2022'nin son üç ayındaki daralma ise yüzde 0.5 olarak gerçekleşmişti. Bir ülke ekonomisi art arda iki üçer aylık dönemler veya çeyrekler boyunca küçüldüğünde, resesyonda kabul ediliyor.