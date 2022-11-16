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Giriş Tarihi: 16.11.2022 17:00

Almanya'da nakit ödemelere sınır mı geliyor?

Alman Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya'da varlıkların gizlenmesini zorlaştırmak için nakit ödemelerde sınırlama getirilmesi gerektiğini belirtti.

AA
Almanya’da nakit ödemelere sınır mı geliyor?

Sosyal Demokrasi Partili (SPD) Bakan Nancy Faeser, Federal Kriminal Polis Dairesi'nin (BKA) Wiesbaden'deki sonbahar konferansında yaptığı açıklamada, organize suçlara karşı kararlı bir mücadelede çağrısında bulundu.

YASA DIŞI ELDE EDİLEN VARLIKLAR

Yasa dışı elde edilen varlıkların artık yasal ekonomik döngüye girmemesi gerektiğini belirten Faeser, nakit ödemelere getirilecek 10 bin avroluk üst limit sayesinde finansal kaynakların daha kolay izlenebileceği ve büyük varlıkların kaynağının gizlenme riskinin azaltılabileceğini kaydetti.

ORGANİZE SUÇLA MÜCADELE

Faeser ayrıca Federal Kriminal Polis Bürosunun değerlendirme ve analiz yeteneklerini ve soruşturma kapasitelerini genişletmek ve organize suçla mücadele için ortak bir federal ve eyalet platformu kurmak istediklerini söyledi.

Organize suç gruplarının düzenli ve yasa dışı taşıma ve dağıtım yollarının belirlenip tasfiye edilmesinin önemini vurgulayan Bakan, organize suçla birlikte ve kararlılıkla mücadele edilmesinin öneminin altını çizdi.

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Almanya'da nakit ödemelere sınır mı geliyor?
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