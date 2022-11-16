Almanya’da nakit ödemelere sınır mı geliyor?

Sosyal Demokrasi Partili (SPD) Bakan Nancy Faeser, Federal Kriminal Polis Dairesi'nin (BKA) Wiesbaden'deki sonbahar konferansında yaptığı açıklamada, organize suçlara karşı kararlı bir mücadelede çağrısında bulundu.
YASA DIŞI ELDE EDİLEN VARLIKLAR
Yasa dışı elde edilen varlıkların artık yasal ekonomik döngüye girmemesi gerektiğini belirten Faeser, nakit ödemelere getirilecek 10 bin avroluk üst limit sayesinde finansal kaynakların daha kolay izlenebileceği ve büyük varlıkların kaynağının gizlenme riskinin azaltılabileceğini kaydetti.
Organize suç gruplarının düzenli ve yasa dışı taşıma ve dağıtım yollarının belirlenip tasfiye edilmesinin önemini vurgulayan Bakan, organize suçla birlikte ve kararlılıkla mücadele edilmesinin öneminin altını çizdi.