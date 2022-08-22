Almanya’da resesyon çanları çalıyor

Dünya ekonomisini dengelerini bozan pandeminin bıraktığı hasarlara ek olarak 2022 şubatında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gıda ve enerji fiyatlarına olan olumsuz etkileri ülke ekonomilerini zorlamaya devam ediyor.

Tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan ithal eden Avrupa, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararları pahalıya patladı. Rusya Batılı ülkelerin kendisine yönelik uyguladığı yaptırımlara "rubleyle ödeme" sistemini yürürlüğe koyarak yanıt verdi. Sisteme uymayanların da gazını kesti. Avrupa bu yaşananlardan sonra enerjide kısıtlamalara ve tasarrufa gitme kararı aldı.

Pandemide uygulanan genişletici politikaların sebep olduğu enflasyona, tedarik zincirinden ve kuzeydeki savaştan kaynaklanan arz yetersizliğinin fiyatları yükseltmesi de eklenince gelişmiş ülkeler için bile çift haneli enflasyonlara yaklaşmak kaçınılmaz oldu.

Dünya çapında yaşanan enflasyon artışlarının ardından merkez bankaları da faiz artırımlarına başladı. Amerika Merkez Bankası'nın (FED) 28 yıl sonra yaptığı en büyük faiz artırımına (75 baz puan) takiben temmuz ayında da Avrupa Merkez Bankası (ECB), 11 yılın ardından 50 baz puan faiz arttırımına gitti. ECB Başkanı Christine Lagarde, kararın ardından enflasyon tehdidinin artması durumunda teşvikleri daha hızlı geri çekeceklerini söylemişti.

A Haber'e konuşan A Haber muhabiri İsmail Erel'in aktardığı bilgilere göre, Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, ülke ekonomisinin resesyona girebileceğine ve enflasyonun 70 yılın zirvesine çıkabileceğine dair uyarılarda bulundu.