Almanya’da tüketici güveni rekor seviyeyi geriledi

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya ilişkin Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.
GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi Ağustos ayı için -30,6 puana indi. Temmuz ayı için güven endeksi -27,7 olmuştu.
Mart ayında -15 puan olan Tüketici Güven Endeksi, Mayıs ayında 10,8 puanlık azalışla -26,5 puana düşmüştü.
Analistler ise 30 Haziran-11 Temmuz döneminde yapılan araştırmada tüketici güveninin -29 çıkmasını bekliyorlardı. Fakat endeks beklenen sonuçların altında geldi.
Temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi, Kovid-19 salgınının ilk aylarında (2020 baharı) kayıtlara geçen rekor düşük seviyenin oldukça altında yeni bir tarihi düşük seviyeye geriledi.
ALMANYA İÇİN ÇİFT HANELİ ENFLASYON MÜMKÜN
GfK'nın uzmanlarından Rolf Buerki yaptığı değerlendirmede, kış aylarında yeterli gaz tedarik edilemeyeceği korkularının ön plana çıktığını belirterek, "Bu hali hazırda tüketici güvenini düşürüyor. Doğal gaz arzının yetersiz kalmasının enerji fiyatları üzerinde baskıyı artıracağı ve enflasyonu yükselteceği beklentileri güveni aşağı çekiyor" dedi.
Almanya'da şubatta yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan gıda, petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişle martta yüzde 7,3'e çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
Ekonomistler, çift haneli enflasyon oranlarının yakın gelecekte mümkün olduğunu belirtiyor.