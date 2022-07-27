Almanya’da tüketici güveni rekor seviyeyi geriledi

ALMANYA İÇİN ÇİFT HANELİ ENFLASYON MÜMKÜN

GfK'nın uzmanlarından Rolf Buerki yaptığı değerlendirmede, kış aylarında yeterli gaz tedarik edilemeyeceği korkularının ön plana çıktığını belirterek, "Bu hali hazırda tüketici güvenini düşürüyor. Doğal gaz arzının yetersiz kalmasının enerji fiyatları üzerinde baskıyı artıracağı ve enflasyonu yükselteceği beklentileri güveni aşağı çekiyor" dedi.

Almanya'da şubatta yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan gıda, petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişle martta yüzde 7,3'e çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ekonomistler, çift haneli enflasyon oranlarının yakın gelecekte mümkün olduğunu belirtiyor.