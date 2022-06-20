Almanya’da ÜFE 73 yılın rekorunu kırdı

Almanya'nın mayıs ayı üretici enflasyonu (ÜFE) açıklandı. Avrupa'nın en büyük ekonomisinde, üretici fiyatlarında rekor seviye kaydedildi. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), verilerine göre, üretici fiyatları mayısta bir önceki aya göre yüzde 1.6, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 33.6 artış gösterdi. Bu rakamla birlikte üretici enflasyonunda 1949'dan bu yana en yüksek artış görüldü. Artışların temel nedeninin ise enerji fiyatındaki sıçrama olduğu kaydedildi. Mayıs ÜFE verilerinde enerji fiyatları geçen yılın aynı ayına göre ortalama yüzde 87.1 arttı. Geçen aya göre de artış yüzde 2.5 olarak belirlendi.