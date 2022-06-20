Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Almanya’da ÜFE 73 yılın rekorunu kırdı
Giriş Tarihi: 21.6.2022

Almanya’da ÜFE 73 yılın rekorunu kırdı

Almanya’da ÜFE 73 yılın rekorunu kırdı
Almanya'nın mayıs ayı üretici enflasyonu (ÜFE) açıklandı. Avrupa'nın en büyük ekonomisinde, üretici fiyatlarında rekor seviye kaydedildi. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), verilerine göre, üretici fiyatları mayısta bir önceki aya göre yüzde 1.6, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 33.6 artış gösterdi. Bu rakamla birlikte üretici enflasyonunda 1949'dan bu yana en yüksek artış görüldü. Artışların temel nedeninin ise enerji fiyatındaki sıçrama olduğu kaydedildi. Mayıs ÜFE verilerinde enerji fiyatları geçen yılın aynı ayına göre ortalama yüzde 87.1 arttı. Geçen aya göre de artış yüzde 2.5 olarak belirlendi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya’da ÜFE 73 yılın rekorunu kırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA