Almanya’da ÜFE 73 yılın zirvesinde

ALMANYA
'DA Üretici Fiyat Endeksi
(ÜFE), artan enerji fiyatlarının etkisiyle geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 25.9 arttı. Şubat ayındaki artış, ÜFE istatistiklerinin kayıt altına alınmaya başlandığı 1949
'dan beri en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçti. Sanayi ÜFE, ocak ayında da yıllık yüzde 25 artış kaydetmişti. Verilere göre, enerji fiyatları, şubatta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 56.9 ve doğalgaz dağıtım fiyatları yüzde 125.4 artış kaydetti. Bitkisel yağ
fiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 50.1 artış kaydetmesi dikkati çekerken, et fiyatları yüzde 25.6 ve kahve fiyatları da yüzde 25.6 yükseldi. Almanya'da ocakta yüzde 4.9 olan yıllık enflasyon, Rusya
'nın Ukrayna
'ya saldırısıyla artan petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişten önce şubatta yüzde 5.1'e ulaşmıştı.