Almanya’da ÜFE artışı ilk kez Türkiye’yi geçti

Enerjikrizi Avrupa'nın en büyük ekonomisini sallamaya devam ediyor. Üretici Fiyatları Endeksi'ndeki artış (ÜFE) temmuzda tarihin en yüksek seviyesine çıkarken, Almanya'da aylık ÜFE artışı da ilk kez Türkiye'yi geçti. Almanya'da üretici fiyatları Ukrayna'daki savaşın enerji fiyatlarını ciddi biçimde artırınca temmuzda hem yıllık hem aylık bazda verinin hesaplanmaya başlamasından beri en büyük artış kaydedildi. Almanya'nın federal istatistik kurumu üretici fiyatlarının yıllıkta yüzde 37.2, aylık bazda ise yüzde 5.3 artış kaydettiğini açıkladı.Türkiye'de ÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 5.1 artmıştı. Böylece aylık ÜFE artışında Almanya ilk kez Türkiye'nin önüne geçti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla enerji fiyatlarının toplamda yüzde 105, doğalgaz fiyatlarının yüzde 163.8, elektrik fiyatlarının ise yüzde 125.4 artış kaydettiği belirtildi.Almanya'da elektrik ve gaz fiyatları iki ayda iki katından fazla artarken, vadeli elektrik fiyatı megavat saat başına 540 euroyu aştı. Bu rakam iki yıl önce 40 euroydu. Otomobil, havacılık ve beyaz eşya sektörleri için silikon parça üreticisi BIW Isolierstoffe GmbH'nin CEO'su Ralf Stoffels, "Enerji enflasyonu Almanya'da başka ülkelere göre daha dramatik. Alman ekonomisinin kademeli olarak sanayisizleşmesinden korkuyorum" dedi.YILLIK enflasyonun Şubat 1982'den bu yana ilk kez çift haneye çıkmasıyla 45 milyon kişinin enerji yoksulluğu çekmesi beklenen İngiltere'de tüketici güveni de dip oldu. Araştırma şirketi GfK tarafından derlenen tüketici güveni barometresi, Temmuz'da eksi 41'den Ağustos'ta eksi 44'e inerek anketin başladığı 1974'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. GfK yöneticisi Joe Staton, "Tüketiciler için ay sonunu getirmek bir kâbus haline geldi, güven krizi sonbaharın karanlık ve kışın soğuk günlerinde daha da kötüleşir" dedi