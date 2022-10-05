Almanya’da ünlü gazetecinin enflasyon isyanı! Doğru rakam açıklanmıyor

Bild'in eski genel yayın yönetmeni Julian Reichelt, Almanya'da yüzde 10 olarak açıklanan enflasyon oranının doğru olmadığını öne sürerek isyan etti. Bir internet sitesi kuran Reichelt, "Ülkede alım gücü yüzde 40 azaldı" dedi. "Pleiteticker" isimli bir site kuran Reichelt, her gün Almanya'da iflas eden şirketlerin çetelesini tutmaya başladı. Buna göre Almanya'da son bir hafta içinde 189, sadece dün ise 96 şirket iflasını bildirdi. Sitenin verdiği rakamlara göre bir yıl içindeki iflas sayısı ise 15 bini geçti.Alman ekonomisinin günden güne eridiğine dikkat çeken bir habere yer veren sitede, "Patlayan enerji maliyetleri her gün birçok şirketin iflas bildirmesine neden oluyor. Geçimini sağlayamayan insanların sayısı giderek artıyor. Sitemiz, Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in görmek istemediği krizi gözler önüne seriyor. Ülkede iflas dalgası çoktan başladı" denildi. Site, gerçek enflasyonun çok farklı olduğuna dikkat çekti.Sitede hükümetin dikkate aldığı kalemler yerine insanları gerçekten etkileyen faktörleri baz aldığı bir enflasyon hesabı yapıldı. Bu hesaba göre en önemli temel gıda ürünlerinin hesaplamadaki ağırlığı yüzde 40, kiralar ise yüzde 35 olarak dikkate alındı. Doğalgaz yüzde 12.5 ve elektrik de yine yüzde 12.5 olarak hesaplandı. Enflasyon bu dört ana kalem üzerinden hesaplandığında ise durumun ciddiyeti ortaya çıkıyor.Enflasyonun bu şekilde hesaplanmasının gerçeği ortaya çıkarttığına işaret edilen sitede, "Bir ailenin ortalama geliri 3.600 euronun alım gücü geçtiğimiz yıla göre 1.419 euro azalarak 2.181 euroya geriledi" denildi. Sitenin yaptığı hesaba göre, gıdada ortalama enflasyon yüzde 65.1 olarak gerçekleşti. Elektrik fiyatları ise ortalama yüzde 413 arttı. Hükümetin sadece yüzde 10'luk bir enflasyon hesaplamasıyla adeta dalga geçildi.Sitede Almanya'nın gerçek ekonomik durumunun hükümetin lanse ettiğinden çok daha dramatik olduğuna dikkat çekildi. Sitede aynı zamanda tasarruf önlemleri de ele alındı. Elektrik tasarrufu yapabilmek için giderek artan sayıda şehirlerin gece ışıklandırmalarını kapattığı ve şehirlerin karanlığa gömüldüğü belirtildi. Ancak polisin bu konuda uyarıda bulunduğu ve suç olaylarının artmasından endişe edildiği bildirildi.