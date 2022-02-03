Almanya’daki gurbetçiler YUVAM hesaplarını memnuniyetle karşıladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), YUVAM hesaplarına ilişkin tebliği 1 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu uygulamayla, yurt dışında yerleşik vatandaşların yurt dışı bankalardan transfer ettikleri döviz tutarları karşılığında bankalarda açtıracakları döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası cinsinden YUVAM hesaplarına dönüştürülmesinin önü açıldı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmesinin teşvik edilmesi amacıyla geliştirilen YUVAM hesapları, Almanya'daki gurbetçiler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

"TÜRKİYE'DEKİ BU İMKAN ÇOK GÜZEL DÜŞÜNÜLMÜŞ"

Koç Vergi ve Yatırım Danışmanlığı Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sıcak paraya ihtiyaç duyduğunu ve yastık altındaki paranın ortaya çıkarılıp değerlendirilmesi için YUVAM hesaplarının iyi bir düşünce olduğunu söyledi.

Koç, "İnsanlar avro tasarruflarını şu anda 15 liradan (avro/TL kuru) bozdurup yatırdıkları takdirde, yarın kur 20 liraya çıktığında aradaki fark sağlanırsa harika bir şey, iyi bir yatırım." dedi.

Tasarruf sahiplerinin Almanya'da paralarından getiri elde edemediklerini dile getiren Koç, Türkiye'de devreye sokulan uygulamanın önemli olduğunu hatırlattı.

Koç, Alman vatandaşlarına da danışmanlık yaptığını belirterek, onlara Türkiye'de yatırım yapmalarını tavsiye ettiğini aktardı.

Almanya'da 3,5 milyon Türkiye kökenli insanın yaşadığını anımsatan Koç, bu insanların 10 bininin en düşük ihtimalle 100 bin avro yatırması halinde 10 milyar avronun Türkiye'ye gideceğine ve bunun ülkeye büyük katkı sunacağına inandığını kaydetti.

"BU VATAN MESELESİ"

Berlin'de yaşayan Müfit Pöhrenkçi de YUVAM hesaplarını desteklediğini belirterek, herkese tavsiye edeceğini dile getirdi.

Pöhrenkçi, "Bu vatan meselesi, sevgi meselesi. Bunun için elimizden gelen bir kuruş olsa bile buradan oraya götürüp yatırım yaparım. Şimdi bir dükkanım var onu da satacağım, nasip olursa onun parasını da götüreceğim." dedi.

Almanya'da 30 yıldır yaşayan Ünal İbrahim Şahin ise YUVAM hesapları uygulamasını çok olumlu bulduğunu belirtti.

Şahin, birikimi olanlar için YUVAM hesaplarının çok iyi bir uygulama olduğunu vurgulayarak, "Ülkeye, vatana katkı bizim için onurdur." değerlendirmesinde bulundu.

KUR KORUMASININ YANI SIRA İLAVE GETİRİ DE SAĞLANABİLECEK

YUVAM hesaplarında, yurt dışında yerleşik vatandaşların dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek açılabilecek.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmesinin teşvik edilmesi amacıyla geliştirilen YUVAM hesapları 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli olarak açılabilecek.

Merkez Bankasınca YUVAM hesap sahiplerine kur korumasının yanı sıra hesapların vadelerine göre değişen oranlarda ilave getiri de sağlanabilecek.

Dönüşüm kurunda, dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru baz alınacak.

Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı, Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.