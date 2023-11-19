Almanya’nın refahı göçmenlere bağlı

Alman İşverenler Sendikaları Konfederasyonu, yurtdışından gelen vasıflı göçmenler olmadan refahın sürdürülemeyeceğini ifade etti. Konfederasyon, Almanya'nın göçmenler için daha cazip hale getirilmesi gereğinin altını çizdi. Avrupa Ekonomik Araştırmaları Merkezi İşgücü Piyasası Uzmanı Martin Lange, göçün durması durumunda Almanya'nın refahının risk altında olacağını ifade etti. Ekonomi Araştırma Enstitüsü Uzmanı Panu Poutvaara ise birçok sektörün yabancı işgücüne bağımlı olduğuna işaret etti. Poutvaara, temizlik sektöründe çalışanların yüzde 41'ini, gıda sektöründe yüzde 38'ini, restoran işletmeciliğinde ise yüzde 32'sini göçmenlerin oluşturduğunu söyledi.