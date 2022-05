Almanya’nın Trend’i oldu 300 üreticiye ihracat yol’unu açtı

Trendyol, e-ihracat çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda son 2 senedir ihracat ve uluslararası pazarlara açılma hedefi koyan şirket, yurtdışındaki ilk ofisini de Almanya'nın başkenti Berlin'de açtı. trendyol.com/ de adresi ile Almanya'daki müşterilerine Türk ürünlerini satan şirket, kısa sürede hızlı bir büyüme elde etti. Trendyol'un aplikasyonu bir milyon kişi tarafından indirilirken, bugüne kadar Almanya'da yüzde 100 Türk ürünlerinden oluşan 90 milyon euroluk satış yapıldı. Avrupa ihracatında lokomotif ürünlerini tekstil oluştururken, 300 Türk üreticisi Trendyol ile ilk kez ihracat yaptı. Yılsonuna kadar Almanya'da 400 milyon euroluk gelir planlayan Trendyol, üç yılda Almanya'da 3 milyar euroluk satış hedefliyor.Trendyol'un yeni dönem hedeflerine ve Almanya ofisine dair bilgiler veren Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, "Bizim büyümemiz Türkiye'nin büyümesi ve üretim gücünden geliyor. Uluslararası yol haritamızı iki strateji üzerine kurduk. İlki uluslararası e-ticaret platformlarındaki Trendyol markalı ürünlerimizle e-ihracat payımızı artırırken, Türk markalarını da bu platformlara taşımak. Şu anda 50'den fazla uluslararası e-ticaret platformunda yer alıyoruz. İkincisi ise Türk üreticilerini ve markalarını platformumuz aracılığıyla global pazarlarla buluşturmak. 'Yüzde 100 Made in Türkiye' damgalı ürünleri global arenaya taşıyarak ülkemizin e-ihracatına ve döviz girdilerine katkı sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.Almanya'nın, Trendyol'un gelecek planlarında önemli noktalardan biri olduğunu vurgulayan Çetin, SimilarWeb verilerine göre, Almanya'daki en hızlı büyüyen ikinci platform olduklarını söyledi. Almanya'da Trendyol aplikasyonunun 1 milyoh kişi tarafından indirildiğini anlatan Çetin, Alman müşteriler tarafından da hem kabul gördük hem beğenildik" dedi. Bu pazarda rekabetçi kaslarının Türkiye'nin üretim gücünden geldiğinin altını çizen Çetin, "Arkamızda Türk üreticilerin, Trendyol üreticilerinin olması bizim için avantaj. Almanya pazarına, Alman müşterisine cep telefonu satalım diye girmedik" diye konuştu.ALMANYA satışlarında bugüne kadar lokomotifin tekstil ürünlerinden geldiğini anlatan Çetin, "Platformda ağırlıklı olarak Trendyol Milla markalı ürünler satılıyor. Ancak bu ürünleri de bize 300'e yakın Türk üretici hazırlıyor. Bunların yüzde 85'inden fazlası ilk kez bizimle e-ihracat yaptı. Burada müşteri portföyümüzün yüzde 70'ini Almanlar, yüzde 30'unu ise Almanya'da yaşayan Türkler oluşturuyor. Sepet ortalamamız ise 60-65 euro bandında" diye konuştu. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile geçtiğimiz günlerde anlaşma yaptıklarını hatırlatan Çetin, "Şu an zaten bizle beraber 50'ye yakın Türk markasını Almanya pazarına soktuk. Bundan sonra da BMD'nin diğer 450 markasını platformumuzda satışa sunacağız. Sonra da Hakkari'deki üreticinin tespihini Berlin'de müşteriye buluşturacağız" ifadelerini kullandı.ALMANYA'YA şimdiye kadar 90 milyon euroluk ihracat yaptıklarını anlatan Çetin, bu yıl sonu gelir hedeflerinin 400 milyon euro olduğunu bildirdi. Çetin, "Önümüzdeki 3 yıl içinde de Almanya'da yaklaşık 3 milyar euro değerinde bir hacme ulaşma hedefimiz bulunuyor" dedi. Bir yıl içinde Almanya'daki satışları dörde katladıklarını belirten Çetin, "Almanya e-ticarette çok rekabetçi bir pazar, büyük oyuncular var. Bunların içinde 4'üncü oyuncu olmayı başardık. Yılbaşına dek üçüncülük hedefliyoruz. Trendyol Berlin ofisimizde 70 kişi çalışıyor, bunu yıl sonunda 200 kişiye çıkaracağız" diye konuştu. Almanya pazarındaki büyümelerinin dikkat çektiğini anlatan Çetin, "Alman futbol takımlarından da şimdiden sponsorluk teklifi almaya başladık" ifadelerini kullandı.YAKIN zamanda Lüksemburg ve Amsterdam'da da ofis açılışlarının olacağı bilgisi veren Çetin, sonraki hedeflerinin Londra olduğunu kaydetti. Çetin, şunları anlattı: "Bu pazarları seçerken global platformlardaki ihracat rakamlarımıza bakarak hangi pazarlarda ürünlerimize ciddi talepler olduğunu gördükten sonra karar veriyoruz. Bilançomuz güçlü bir durumunda. Bu yatırımları yapabilmemiz, hem Türkiye'de hem de yurtdışında büyüyebilmemiz için bilanço gücüne sahibiz. Avrupa ve uluslararası serüvenimizin daha başındayız. Hedefimiz, önümüzdeki 5 sene içinde ciromuzun 3'te birinin e-ihracattan gelmesi. Avrupa'nın ortasında şu an çok büyük bir depo yatırımımız var. Hedefimiz, Türkiye'den getirdiğimiz ürünleri buralarda daha çabuk dağıtımını yapmak."2021'DE 150 milyon dolarlık doğrudan e-ihracat gerçekleştirdiklerini ve 6 milyon sipariş aldıklarını anlatan Çetin, "2021'de gerçekleştirdiğimiz ihracat 100'e yakın ülkeyi kapsıyor. e-ihracatın yüzde 66'sını Avrupa'ya, yüzde 23'ünü Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Afrika ülkelerine yaptık. Globalde, 4 milyon Trendyol müşterisi bulunuyor" dedi. Orta Doğu'da da lokal olarak yer alma planları bulunduğunu ifade eden Çetin, "Avrupa ve Orta Doğu'da şirket ortaklıkları ya da alımlarını inceliyoruz. Yılbaşına kadar en azından birini gerçekleştireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.