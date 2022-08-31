Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Almanya’ya e-ihracatla 400 milyon euro satış
Giriş Tarihi: 1.9.2022

Almanya’ya e-ihracatla 400 milyon euro satış

BARIŞ ERGİN BARIŞ ERGİN
Almanya’ya e-ihracatla 400 milyon euro satış
Teknofest'e katılan Türkiye'nin ilk decacorn'u Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Bu sene Almanya'ya yatırım yaptık. Almanya'da çok kısa sürede bir milyonun üzerine müşteriye ulaştık. Şu anda Almanya'da iki yüz yazılım mühendisimiz var. Bunların yarısı da Türkiye'den gitti. Türkiye'de 30 milyon müşterimiz var. Amacımız en kısa zamanda Avrupa'da da bu rakama ulaşmak. 260 binin üzerinde satıcımız var. Bu sene Almanya'ya 400 milyon euro e-ihracat hedefimiz var" dedi. Almanya'daki yatırımın benzerini başka ülkelere de yayacaklarını belirten Çağlayan Çetin, 100'üncü yılda TEKNOFEST'in Zafer Bayramı'nda Samsun'da yapılmasının çok anlamlı olduğunu söyledi. Çetin, "Trendyol olarak bunun da bir parça olabilmemiz, bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya’ya e-ihracatla 400 milyon euro satış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA