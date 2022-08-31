Almanya’ya e-ihracatla 400 milyon euro satış

Teknofest'e katılan Türkiye'nin ilk decacorn'u Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Bu sene Almanya'ya yatırım yaptık. Almanya'da çok kısa sürede bir milyonun üzerine müşteriye ulaştık. Şu anda Almanya'da iki yüz yazılım mühendisimiz var. Bunların yarısı da Türkiye'den gitti. Türkiye'de 30 milyon müşterimiz var. Amacımız en kısa zamanda Avrupa'da da bu rakama ulaşmak. 260 binin üzerinde satıcımız var. Bu sene Almanya'ya 400 milyon euro e-ihracat hedefimiz var" dedi. Almanya'daki yatırımın benzerini başka ülkelere de yayacaklarını belirten Çağlayan Çetin, 100'üncü yılda TEKNOFEST'in Zafer Bayramı'nda Samsun'da yapılmasının çok anlamlı olduğunu söyledi. Çetin, "Trendyol olarak bunun da bir parça olabilmemiz, bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.