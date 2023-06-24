ALO 199 "En İyi Müşteri Hizmetleri" ödülünü kazandı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ALO 199'un, 2022'de yaklaşık 9 milyon çağrıyı karşıladığı bildirildi.
Açıklamada, ALO 199'un, 80'den fazla ülkeden 2 bin şirketin katıldığı, çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en büyük organizasyonu olarak nitelendirilen "ContactCenterWorld.com"un düzenlediği EMEA (Avrupa-Orta Doğu ve Afrika) bölge finallerinde "En İyi Müşteri Hizmetleri" ödülünü kazanarak istikrarlı başarısını altın madalyayla taçlandırdığı belirtildi.
📞 ALO 199'a ödül❗️— Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) June 24, 2023
Contact Center Word EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Finalleri Organizasyonunda;
ALO 199, en iyi müşteri hizmetleri seçilerek altın madalya kazandı 🏅 @TC_icisleri #HayatınızınHerAnında pic.twitter.com/0nYt6ath6h