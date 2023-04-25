ALS hastaları için geliştirdiler! TEKNOFEST’te yarışacak

'ENGELSİZ YAŞAM TEKNOLOJİLERİ' KATEGORİSİNDE YARIŞACAK

Tigan, bu yıl da okulun 3/F sınıfı öğrencilerinden oluşan 6 kişilik takımla, beyin ve omurilikte istemli kas hareketlerinin kontrolünü sağlayan sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan ve nadir görülen nörolojik bir hastalık olan ALS'ye yakalanan bireyler için "Yapay Zekayla Bana Yaslan" adlı projeyi hazırladı.

Hastalığın ilerleyen dönemlerinde dahi sağlıklı kalabilen göz kaslarının kullanımı için göz refleksiyle hareket etmesi prensibiyle çalışan mini televizyon, tekerlekli sandalye ve yatak tasarlayan Tigan ve ekibindeki öğrenciler, TEKNOFEST'in "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" kategorisine bu proje ile başvurdu.

Bu kapsamda ALS hastalarının göz refleksiyle tekerlekli sandalye ve yatağı hareket ettirmesi, televizyon kumandasına komut vermesi prensibiyle çalışan yazılım geliştirildi.

Bu yazılım, gözlüğün kenarına veya ve hastanın kullanacağı televizyon, tekerlekli sandalye ve yatağa monte edilecek. Bluetooth bağlantısı ile hasta, gözleriyle kameraya komut vererek bu eşyaları kullanabilecek.

Geliştirilen yazılım, oyuncaklardan alınan parçalarla ve elektrik devresiyle prototipi hazırlanan mini tekerlekli sandalye, yatak ve televizyon üzerinde denendi.

Yapılan değerlendirme sonucu bu tasarım 27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2023'te birincilik için yarışacak.