Giriş Tarihi: 25.12.2021

Alt-üst limit yok en yüksek faiz % 17 HAZAL ATEŞ

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabından gurbetçiler de yararlanabilecek. Uygulamada alt ve üst limit olmayacak. Faiz en düşük yüzde 14, en yüksek ise yüzde 17 olarak belirlendi