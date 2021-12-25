Alt-üst limit yok en yüksek faiz % 17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı ve Türk Lirası'na tarihinin en büyük değer kazanımlarından birini yaşatan Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'nın ayrıntıları netleşti. Hazine
ve Maliye Bakanlığı Kur Korumalı Mevduata ilişkin 9 maddelik uygulama esaslarını belirledi.
GURBETÇİ DE AÇABİLECEK
Türkiye
'de yerleşik gerçek kişiler (yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecek. Uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/ üst limit bulunmayacak. Söz konusu hesaplar, 3, 6, 9 ve 12 ay olmak üzere 4 farklı vadede açılacak. Bankaların, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına uygulayacağı asgari faiz oranı Merkez Bankası
'nın politika faizinin (yüzde 14) altında olmayacak. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecek. Politika faiz oranı halen yüzde 14 seviyesinde olduğu için bankalar en fazla yüzde 17 faiz verebilecek. Bu uygulama, Katılım Bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde yapılacak.
AYNI GÜN ÖDEME
Bu hesaplarda esas alınacak vade başı/vade sonu kuru olarak, TCMB
'nin saat 11.00'de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacak. Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecek. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar tarafından ödenecek tutara ilişkin talepler TCMB'ye iletilecek. Hazine tarafından ödenecek kısım TCMB tarafından bankalara aynı gün aktarılacak.
VAKIFBANK KUR KORUMALI HESABI DEVREYE ALDI
Vakıfbank
, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'nı müşterilerinin hizmetine sundu. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bu uygulamayla vatandaşların tasarruflarının küresel finans etkileşimlerine karşı koruma altına alındığını belirterek, "Bu tarihi karar, Türkiye Cumhuriyeti'nin yabancı para birimlerine karşı kırılganlığının sona erdirildiği tarihtir" dedi. Akbank
Genel Müdürü Hakan Binbaşgil de uygulamanın dolarizasyonu azaltacağını ve uzun vadeli kaynak yaratımını destekleyeceğini söyledi.
SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
- Sistemden Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler (yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecek.
- Uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit bulunmayacak.
- Söz konusu hesaplar, 3, 6, 9 ve 12 ay olmak üzere 4 farklı vadede açılacak.
- Bankaların, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabına uygulayacağı asgari faiz oranı politika faizinin altında olmayacak.
- Azami faiz oranı ise politika faizinin en fazla 300 baz puan üstünde olacak.
- Bu hesaplarda esas alınacak vade başı/vade sonu kuru olarak, TCMB'nin saat 11.00'de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacak.
- Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecek.
- Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, talepler TCMB'ye iletilecek.
- Hazine tarafından ödenecek kısım TCMB tarafından bankalara aynı gün aktarılacak.
- Vadeden önce hesabın kapatılması halinde, hesabın kapatıldığı tarihteki kurun vade başındakinden yüksek olması durumunda kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.
- Hesabın kapatıldığı tarihteki kurun vade başındakinden düşük olması durumunda, hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenecek. Aradaki fark banka tarafından Hazine'ye aktarılmak üzere TCMB'ye aktarılacak.