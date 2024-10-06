Altay tankının motoru test merkezine gitti

BMC Power'ın Ankara fabrikasındaki montaj hattında üretimleri tamamlanan; Yeni Altay tankına güç verecek BATU, Fırtına obüslerine güç verecek UTKU'nun da yer aldığı transmisyon ve motorlar, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki test merkezine sevk edildi. 1500 beygir güce sahip BATU, 1000 Beygir güce sahip UTKU güç grubuna ait transmisyon ve motorlar ilk yerli motor TUNA'dan 2 adedi de birlik ve fabrika seviyesi bakım eğitimlerinde kullanılmak için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmek üzere BMC Otomotiv'in İzmir fabrikasına gönderildi. Ankara'da 70.000 metrekare alan üzerine kurulu olan BMC Power tesisi, BMC'nin Türkiye askeri gücünü desteklemek için verdiği sözü tutma yolundaki en somut adımlardan biri. Yeni Altay tankı gibi Türkiye'nin geleceğine yön verecek projelerin güç ve aktarma teknolojilerini yüzde 100 Türk mühendisliğiyle üreten BMC Power, Türkiye'nin küresel savunma sanayindeki rekabet gücünü de artıracak. 2023 yılının nisan ayında temeli atılan BMC Power'ın Ankara'daki üretim kompleksinde ilk üretime başlanırken, tüm üretim tesislerinin devreye alınmasının da 2024 yılı sonunda gerçekleşmesi planlanıyor.