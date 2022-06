Altı Alman’dan biri öğününden vazgeçmek zorunda kalıyor

Koronavırüssalgını ardından oluşan savaş ortamı, dünyada işleyen düzenin bozulmasına neden oldu. Küresel ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle enflasyon krizleriyle karşı karşıya kalan ülkeler çözüm için kolları sıvasa da henüz sonuçlar alınmış değil. Bu ülkelerden biri de Almanya. Enflasyonun 1970'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığı ülkede, her alanda yapılan zamlar çok okunan gazete olan Bild'in manşetine taşındı.Ülkede yapılan kapsamlı bir araştırmayı haberleştiren Bild gazetesine göre, Almanların ekonomik olarak geçimlerini sağlamakta zorlandığı belirtildi. Haberin detaylarında; her 6 Alman'dan birinin geçimini sağlamak için öğünlerinden vazgeçmeye başladığı belirtildi. Et ve balıktan feragat ettikleri ya da ucuz süpermarketlere yöneldiklerinin belirtildiği haberde giderek daha fazla Alman'ın finansal açıdan geçimlerini sağlamak için yiyecekten tasarruf ettiğini ortaya koyduğu da ifade edildi.Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşının ardından artan elektrik ve gaz fiyatlarıyla başa çıkamayan Almanya, enerjide tasarruf eylem planını açıkladı. Ekonomi ve İklim Bakanlığı, ülkede kullanılan enerjinin yüzde 29'unun hanelerde tüketildiğine dikkat çekerek hazırladığı eylem planında, "Duş başlığını düzenli olarak değiştirin, sıcak suyu az tüketin. Duş süresini 5 dakikayı geçirmeyin. Yemek pişirirken tencerenin kapağını kapalı tutun, yemek pişmeye yakın ocağı söndürün" çağrısında bulundu.ABD'DE benzinin ortalama fiyatı galon başına 5 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 60'ın üzerinde artış gösterdi. Ortalama benzin fiyatı aylık bazda yaklaşık yüzde 14 artarken, benzin fiyatındaki haftalık artış yüzde 4'ü buldu. Bölgelere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya eyaletinde 6.43 dolara yükseldi. ABD'de enflasyon benzin, gıda ve barınma fiyatlarındaki artışların etkisiyle mayısta yıllık yüzde 8,6 ile 41 yılın yeni zirvesine çıkmıştı.