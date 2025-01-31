Altı kişiden biri Türkiye Sigortalı oldu

Türkiye Sigorta 2024 sonuçlarını açıkladı. Pazar payını yüzde 14'e çıkardıklarını ve 101.4 milyar dolar prim rakamına ulaştıklarını belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "13 milyon tekil müşteriye ulaştık. Türkiye'de altı kişiden biri müşterimiz oldu. Sağlık tarafında 1 milyon sigortalıya ulaştık" dedi. 11 milyon poliçeye imza attıklarını belirten Çakmak, şunları söyledi: "2024 yılını 100 milyar TL prim üretimi ile kapatma hedefimizi paylaşmıştım. 10 bini aşan dağıtım kanallarımızın katkısıyla bu sözümüzü tutmayı başardık. Hayat dışı toplam prim üretimimizi bir önceki yıla oranla yüzde 70 oranında artırıp; 101.4 milyar TL ile rekor prim üretimine imza attık. Pazar payımız yüzde 14'e erişirken; 11 milyon poliçe adedine ulaştık. 6 milyon müşterimiz ile milyonların sigortası olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Daha gidecek bir hayli yolumuz var" dedi.Taha Çakmak, "Sağlık branşında yüzde 122 büyüme ile 1 milyon sigortalıya ulaştık. Kasko ve ferdi kaza branşlarında yüzde 30'ların üzerinde artış yakaladık. Tarım tarafındaki prim üretimimiz yüzde 70 büyürken, yüzde 61 oranında pazar payı ile sektör lideriyiz" dedi. BES'e ilginin giderek arttığını belirten Çakmak, "2024'te BES ve OKS fon büyüklüğünde devlet katkısı dahil ve hariç liderliğimizi daha da güçlendirdik. Devlet katkısı dahil olmak üzere yüzde 67 oranında bir büyüme ile 271.4 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştık. 6.4 milyon sözleşme adedi ve 5 milyon katılımcı adedi ile yüzde 22'lik bir pazar payına sahip olduk" diye konuştu. Çakmak; 2024 yılında hayat branşına özel olarak odaklandıklarını belirtti.BES, hayat ve hayat dışı branşlarda yeni ürünleri müşterileri ile buluşturduklarını ifade eden Çakmak"Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü'nü kuran ilk şirket olduk. Her ihtiyaca uygun 10 milyon TL'den 100 milyar TL büyüklüğe kadar 49 fonumuz ile sektördeki en geniş yelpazeli fon çeşitliliğine sahibiz" dedi.Sigortacılığın asli işlerinin başında hasar ödemesinin geldiğini belirten Taha Çakmak, şunları kaydetti: "Dijitalleşme çalışmalarımız, robotik ve yapay zekâ uygulamalarımız ile hasar süreçlerimizi daha hızlı ve verimli hale getirdik. Analitik modelleme ve sosyal ağ analizi çalışmaları ile suistimal önleme ve veriye dayalı hasar yönetimi sağlıyoruz. Oto ve oto dışında toplam 27 milyar TL hasar ödemesi yaptık."