Altın 2023’te yatırımcısını sevindirecek: Altında boğa piyasası beklentisi

Altın piyasasında büyük bir yukarı yönlü hamle ihtimalinin yüksek olduğunu belirten uzman, değerli metalde seneye yüzde 10 veya 20'lik artış değil, daha yüksek seviyeler görüleceğini ve 2 bin 500 ile 4 bin dolar aralığına ulaşacağını öngördü.