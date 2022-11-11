Altın fiyatları, Ekim ayı ABD enflasyon verisi sonrası ons öncülüğünde yönünü yukarı çevirdi. 1.020 TL düzeyinde işlem gören altın gram fiyatı, enflasyon verisi sonrası 1.050 TL seviyesini test etti.
GRAM ALTIN DOLAR KURU DESTEĞİNİ YİTİRDİ
Kur Korumalı TL mevduat uygulamasının devreye girmesi döviz kurundaki yukarı yönlü oynaklığı azalttı. Bu bağlamda dolar kuru tarafından desteğini yitiren gram altın fiyatı bir süredir sadece ons altın tarafından esen rüzgarlarla yön buluyordu.
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?
Fed'in Kasım ayı faiz kararı sonrası verdiği mesajlar, faiz artırımlarında yavaşlama olacağı beklentisi yaratması ons öncülüğünde altın fiyatları için yegane destek oldu. Faiz kararının ardından 1.680 dolar seviyesini geçen ons altın ABD enflasyon verisi sonrası da 1.750 dolar bandını kırarak 2,5 ayın zirvesine tırmandı.
Faiz kararı öncesinde 970 TL'ye kadar çekilen gram altın TL fiyatı, faiz kararı sonrası önce 1.000 TL psikolojik bandını aştı. ABD Ekim ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle beraber de altın gram fiyatı 1.050 TL seviyesini test etti. Bu rakam 2022'nin en yüksek seviyesi olarak dikkat çekti.
FED'İN MESAJLARI PARA POLİTİKASI İÇİN YENİ DÖNEMİ İŞARET ETTİ
Fed'in faiz artırımlarında yavaşlacağı sinyallerinin gelmesi para politikasında yeni dönemi işaret etti. Bu durum piyasalarda likidite kısıntısında yavaşlama olacağı beklentisini artırarak altın fiyatları için destek oldu.
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Fed'in faiz artırımları ve altın piyasası üzerine Sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu.
İşte Ergezen'in o açıklamaları:
"FAİZ ARTIRIMLARININ SONLANACAĞI BEKLENTİSİ ALTIN FİYATI İÇİN DESTEK OLDU"
Fed'in faiz artırımlarında yavaşlacağı ve 2023'te sonlanacağı beklentisi altın fiyatları için de etkili oldu. Ons altın 1.680 dolar bandını aştı.
Altın fiyatları uzun zamandır zaten bir yatay destek seviyesinde tutunmaya çalışıyordu. Örneğin 1.620 desteğinde tutunmaya çalışıyordu. Bunun nedeni 2023'te faiz artırımları yavaşlayacak hatta durucak beklentisiydi.
"FAİZ ARTIRIMLARI DURURSA ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR"
Resesyon endişesiyle altında 1.620 dolar seviyelerinin aşağı yönlü kırılacak mı, onu takip ediyorduk. Böyle birşey yaşanmadı. Faiz artırımları durduğu zaman ons altın fiyatı için 1.800 dolar düzeyi gündeme gelebilir.
"ALTIN FİYATLARININ DOLAR ENDEKSİ İLE KORELASYONU YÜKSEK"
Burada takip edeceğimiz nokta dolar endeksi. Altın fiyatları artık enflasyonla daha az korelasyona sahip. Faiz kararları ve dolar endeksine bağlı hareket ediyor artık.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
CANLI GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.047,24
SATIŞ(TL) 1.047,40
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