Altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatları güncel rakamlar ile altın düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları son dakika grafik üzerinde takip edilemeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde artış gösteren alış satış rakamları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Vatandaşların gündeminde güncel altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yer alıyor. Peki, 3 Ekim tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı grafik…

GRAM ALTIN 1000 LİRA ALTINDA!

Son günlerde düşüş yaşayan altın gram fiyatı 1000 lira altında seyrediyor. Altın fiyatları 3 Ekim 2022 haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü harekette!