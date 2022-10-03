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Giriş Tarihi: 3.10.2022 07:43

Altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatları güncel rakamlar ile altın düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatları güncel rakamlar ile altın düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu haftanın ilk işlem gününde yanıt aramaya başladı. Ekonomi ilgilileri ve yatırım ya da birikim yapacaklar için oldukça önemli olan grafik inişli çıkışlı seyrini devam ettiriyor. Peki, 3 Ekim tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve canlı alış satış rakamları…

Altın fiyatları son dakika grafik üzerinde takip edilemeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde artış gösteren alış satış rakamları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Vatandaşların gündeminde güncel altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yer alıyor. Peki, 3 Ekim tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı grafik…

GRAM ALTIN 1000 LİRA ALTINDA!

Son günlerde düşüş yaşayan altın gram fiyatı 1000 lira altında seyrediyor. Altın fiyatları 3 Ekim 2022 haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü harekette!

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 2022 EKİM

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.246,44

SATIŞ: 3.316,96

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ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.671,00

SATIŞ: 6.779,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 906

SATIŞ: 943

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CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 6.624,51

SATIŞ: 6.724,71

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ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.628,94

SATIŞ: 1.657,20

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 990,35

SATIŞ: 990,48

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Altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatları güncel rakamlar ile altın düştü mü yükseldi mi?
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