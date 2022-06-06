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Haberler Ekonomi Haberleri ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO: Yeni haftaya yükselişle başladı! 6 Haziran bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 6.6.2022 10:23 Son Güncelleme: 6.6.2022 10:24

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO: Yeni haftaya yükselişle başladı! 6 Haziran bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO: Yeni haftaya yükselişle başladı! 6 Haziran bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftanın ilk gününe de yükseliş hareketiyle başladı. Geçtiğimiz haftalarda grafiğindeki durgunluğu bozan ve ani bir yükseliş bandına giren yatırım aracının gramı 6 Haziran 2022 Bugün 982 TL’den işlem görüyor. Bu noktada ise “6 Haziran bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. Özellikle yatırımcılar gün içerisinde alış satış fiyatlarından anlık kur gelişmelerine kadar tüm detayları yakından inceliyor. Peki, 6 Haziran bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar ve son dakika gelişmeleri...

Altın fiyatlar son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Haftanın ilk gününde serbest piyasalarda alış ve satış fiyatları merak konusu haline geldi. Hal böyleyken ise "6 Haziran bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları gündeme taşındı. Gram altın fiyatları bugün 981 TL alış ile açılışı yaptı. İşte canlı, anlık ve güncel rakamlar...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI GELİŞMELERİ: YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Geçtiğimiz hafta da yükselişiyle ülke gündemini meşgul eden altının gram fiyatı 1000 TL'lik eşiğe doğru adım adım ilerliyor.

İşte Sabah Finans ekranı ile altın fiyatları son durum!

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.579,00

SATIŞ: 6.678,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.328,00

SATIŞ: 6.479,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.169,00

SATIŞ: 3.251,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.585,00

SATIŞ: 1.625,00

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 976,23

SATIŞ: 977,43

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.850,64

SATIŞ: 1.851,02

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.445,00

SATIŞ: 6.648,00

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın uzmanları, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.

Bu açıklama faiz artırım sürecinin yaz aylarının ardından yavaşlayacağı beklentisini artırdı. Bu beklenti de piyasalardaki likiditenin bir miktar daha süreceği algısını güçlendirerek altın fiyatları için destek oldu.

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ALTIN FİYATLARI CANLI TABLO: Yeni haftaya yükselişle başladı! 6 Haziran bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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