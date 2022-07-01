Altın fiyatları düştükçe düşüyor! 1 Temmuz ons, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, gramı kaç TL? İşte canlı ve anlık alış satış fiyatları

Altın fiyatları milyonlarca vatandaşın gündem konusu olurken, son günlerde yaşanan düşüşün devam edip etmediği merak ediliyor. 1 Temmuz altın gram fiyatı ve alış satış rakamları kuyumcuların canlı takip ekranında yer alırken, BDDK'nın kararı sonrası altındaki son durum gündem konusu halini aldı. Bugün ons, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, gramı kaç TL gibi araştırmalar konuya ilişkin incelemeler arasında yer aldı. İşte Kapalıçarşı'daki son durum ışığında altın gram fiyatı ve canlı alış satış rakamları…
GRAM ALTIN FİYATI NEDEN DÜŞÜYOR?
Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar ile takip edilmeye devam ediyor. FED faiz kararı sonrası hareketlenme yaşayan altın gram fiyatı ile rekora koşmuştu. Oldukça yükselen alış satış rakamları altın fiyatları düşecek mi sorusunu doğurmuştu. BDDK kararı sonrası döviz kurunda yaşanan sert düşüş altına da etki etti. Dolardaki düşüşe bağlı olarak altın fiyatlarında da geri çekilme yaşanıyor. İlk adımda 992 liradan 950 liraya kadar gerileyen gram altın bugün de düşmeye devam ediyor.
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 968,82 TL
SATIŞ: 969,01 TL
CANLI GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.581,00 TL
SATIŞ: 1.609,00 TL
CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.313,00 TL
SATIŞ: 6.415,00 TL
CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.157,00 TL
SATIŞ: 3.219,00 TL
CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?
Geçtiğimiz yıl sonunda tahminler altın fiyatlarında düşüş yaşanacağı yönündeydi. Ancak diplomatik görüşmelere ve çeşitli ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösteren altın ani iniş ve çıkışlar yaşıyor.
Hafta başında başlayan altın düşüşünün bir süre daha devam edeceği öngörülüyor.