Altın fiyatları düştükçe düşüyor! 1 Temmuz ons, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, gramı kaç TL? İşte canlı ve anlık alış satış fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar ile takip edilmeye devam ediyor. FED faiz kararı sonrası hareketlenme yaşayan altın gram fiyatı ile rekora koşmuştu. Oldukça yükselen alış satış rakamları altın fiyatları düşecek mi sorusunu doğurmuştu. BDDK kararı sonrası döviz kurunda yaşanan sert düşüş altına da etki etti. Dolardaki düşüşe bağlı olarak altın fiyatlarında da geri çekilme yaşanıyor. İlk adımda 992 liradan 950 liraya kadar gerileyen gram altın bugün de düşmeye devam ediyor.