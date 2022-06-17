Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK: Piyasalar Fed sonrası hareketlendi! 17 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.6.2022 07:44 Son Güncelleme: 17.6.2022 07:44

ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK: Piyasalar Fed sonrası hareketlendi! 17 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK: Piyasalar Fed sonrası hareketlendi! 17 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın son işlem günüyle beraber altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamlarıyla da gündemdeki yerini aldı. Fed’in faizlerde uyguladığı 75 baz puanlık artış stratejisi altında yeni bir yükseliş trendine neden oldu. Öte yandan gerek yatırımcılar gerekse piyasalardaki son durumu merakla takip eden vatandaşlar “17 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri ve detaylar...

Altın fiyatları bugün sabah saatlerine kırmızı gösterge tablolarıyla başlasa da geçtiğimiz günkü Fed kararının etkisiyle yeni bir yükseliş hareketi gözlemlenmişti. Öyle ki, gramın fiyatı 1025 TL'den çeyrek fiyatı 1669 TL'den ve son olarak uluslararası piyasalarda ONS fiyatı ise 1842 dolardan güne başladı. Şimdilerde vatandaşlar "17 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına anlık ve canlı yanıtı arıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve detaylar...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 922,55

SATIŞ: 959,14

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.726,00

SATIŞ: 6.873,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.738,00

SATIŞ: 6.840,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.604,00

SATIŞ: 6.699,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.302,00

SATIŞ: 3.362,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.654,00

SATIŞ: 1.680,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.016,50

SATIŞ: 1.016,7

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK: Piyasalar Fed sonrası hareketlendi! 17 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA