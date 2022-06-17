ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK: Piyasalar Fed sonrası hareketlendi! 17 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları bugün sabah saatlerine kırmızı gösterge tablolarıyla başlasa da geçtiğimiz günkü Fed kararının etkisiyle yeni bir yükseliş hareketi gözlemlenmişti. Öyle ki, gramın fiyatı 1025 TL'den çeyrek fiyatı 1669 TL'den ve son olarak uluslararası piyasalarda ONS fiyatı ise 1842 dolardan güne başladı. Şimdilerde vatandaşlar "17 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına anlık ve canlı yanıtı arıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve detaylar...