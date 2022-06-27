Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündemde yerini almaya devam ediyor. Son olarak yatırım aracı piyasalarda yaşadığı düşüşle dikkat çekmişti. Haftanın ilk işlem günü olan bugün de gram altın fiyatı düşüşe geçti. Bu hareketle beraber ise gerek yatırımcılar gerekse piyasaları yakından takip edenler "27 Haziran tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte canlı, güncel ve anlık grafiği ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri...
SON DAKİKA: ALTIN FİYATLARI CANLI GRAFİK – DÜŞÜŞE GEÇTİ!
Cuma günü BDDK'nın açıklamaları sonrası dolar/TL kurundaki sert hareketle 1000 liranın altına gerileyen gram altın fiyatı düşüşünü bugün de sürdürdü. Öte yandan A Haber'de yayına katılan Finans Analisti İslam Memiş, yeni kararı değerlendirdi ve piyasalara ilişkin beklentilerini açıkladı.
BDDK'DAN TİCARİ KREDİLERE YENİ AYAR
BDDK, döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlere kredi kullanım durumunda döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartı getirildi. BDDK'nın finansal istikrarı bu adımı sonrası dolar ve altında hızlı bir geri çekilme gözlendi.
A Haber'de yayına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş BDDK'nın kararını değerlendirirken, piyasaların seyri hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
"BDDK ŞİRKETLERE TL İHTİYACINIZ VARSA DÖVİZİNİZİ BOZUN DEDİ"
BDDK'nın Merkez Bankası'nın ve diğer kuruluşların Türk Lirasını koruma adına çeşitli kararlarını açıklığını ifade eden Memiş, "Bu son BDDK'nın hamlesi de bu yönde bir karardı. BDDK'da burada ne yaptı? 15 milyon TL'nin üzerinde tekabül eden döviziniz varsa ticari kredi kullanamayacaksınız. Eğer TL ihtiyacınız varsa gidin dövizini satın dedi" diye konuştu.
Memiş, "Daha önce neydi benim dövizim var. Benim dövizim orda dursun. Değer kazansın. Ben gideyim TL ihtiyacımı kredi çekerek sağlayayımdı. BDDK'nın bu kararı ile şimdi bu düzen bozulmuş oldu" dedi.
"KARAR SONRASI DOLAR/TL HIZLI BİR GERİ ÇEKİLME YAŞADI"
Karar sonrası dövizi olan şirketlerin panik olduğunu belirten Memiş, "TL'ye ihtiyacı olan şirketler döviz sattı ve dolar kurunda 17,38 TL'den 16,42 TL'ye bir gerileme gördük. Haftayı da dolar 16,88 TL'den tamamladı" dedi.
"DOLAR KURU İÇİN 16,75 TL SEVİYESİ ÖNEMLİ"
Dolar kurunda kritik destek seviyesinin 16,75 TL olduğunu bildiren uzman isim, "Bu sevinin altında 16,35 TL düzeyi gündeme gelebilir. Dolayısıyla dolar/TL'de takip edeceğimiz bant aralığı 16,35-16,75 TL olacak" açıklamasında bulundu.
"ALTIN 970 TL'YE KADAR GERİ ÇEKİLDİ"
Altın ve gümüşün gram fiyatının da dolar kurundaki düşüşle beraber gerilediğini ifade eden Memiş, "Gram altın TL fiyatı 1020 TL civarındaydı karar öncesi. Karar sonrası ise gram altın 970 TL'ye kadar çekildi. Ancak haftayı 990 TL seviyesinde tamamlandı" dedi.
"ONS ALTIN KÜRESEL PİYASALARDAKİ RİSKLERDEN BESLENİYOR"
Gram altın için 950-1000 TL aralığının takip edilmesi gerektiğini savunan uzman isim, "Gram altın bundan sonra altın ons fiyatı tarafından destek görebilir. Küresel piyasalarda resesyon, stagflasyon, jeopolitik riskler, Rusya-Polonya gerginliği, Çin-Tayvan arasındaki gerginlik durumu söz konusu. Altın uluslararası piyasalardaki bu durumları değerlendirebilir ve yeniden 2000 dolar üzerinde bir ataklar görebiliriz" dedi.
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.585,00
SATIŞ: 1.612,00
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GRAM ALTIN
ALIŞ: 970,11
SATIŞ: 970,24
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