Genel trende baktığımızda altında uzun vadeli bir yükseliş olacaksa 2000-2500 ons desteği de varsa yatırımcılar 30-40 puan düşüşe bakmaz. Çünkü altın olarak orta ya da uzun vadeye bakıyoruz. Genel trendde bir yükselme varsa aşağı taraflarda 30-40 puanlık düşmelere bakmıyoruz. Altında şu anda bin 70 ve 90 TL'ler alım için iyi zamanlar yaza doğru bin 300 ve bin 500 TL'leri göreceğiz. Altında sert bir yükseliş görebiliriz."