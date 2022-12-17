Aralık ayı Fed faiz kararı ve verilen mesajlar sonrası altın piyasasında hareketlilik arttı. Altın, Fed toplantısı ile yönünü aşağı çevirirken 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorusu yatırımcıların gündeminde yer almaya devam etti.
AHaber Canlı yayınında açıklamalarda bulunan Adnan Kapukaya, Altın fiyatları üzerine kritik değerlendirmelerde bulundu.
Son gelen ABD enflasyonunun da önceki aylar gibi düşük gelmesiyle piyasaların bu durumu iyi yorumladığını belirten Kapukaya, "Fed'in faiz artırımının devam edeceği sinyallerini vermesiyle piyasaların beklentisinin tam tersi olarak sürpriz oldu. Dolayısıyla Altın fiyatları aşağı yönlü gerçekleşmesiyle ons altın 1.800 doların altını gördü" ifadelerini kullandı.
ALTIN FİYATLARI NE OLCAK?
Kapukaya, Altın fiyatlarının yılbaşına kadar kuvvetli bir destek olan 1.700 sınırını ve 1.820 seviyesini ana destek olarak görüldüğünü ifade ederek "Bu iki bandın yılbaşına kadar tavanlayacağını düşünüyoruz" dedi.
Yurt dışından altın fazla gelmediği için talebin yüksek olduğuna değinen Kapukaya, gram altın yılı nasıl kapatacağı hakkında yorumlarda bulundu.
BORCU OLANLAR O SEVİYEYİ KOLLAMALI
Kapukaya, "Gram altın fiyatında yıl sonunda 1.100 TL seviyesinde kapanış görebiliriz. Dolayısıyla 1.075'de borcu olanlar o seviyeyi kollayıp almalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullanarak piyasa tavsiyesini belirtti.
"Yurt dışı piyasalarında 24 Aralık ve 10 Ocak arası Noel Tatili başladığında yabancılar altında açık pozisyonları genelde kapatırlar. Çünkü 15-20 puanlık riski almazlar. Döndüklerinde ise Şubat ayında, ABD enflasyon verisi düşük seyrederse altına bir destek gelecektir" ifadelerini kullanan Kapukaya, yüksek enflasyon verisi için şöyle devam etti:
FED'İN DEMECİ PİYASALAR TARAFINDAN ANLAŞILDI
"Fed'in faiz artırım mesajları piyasalar tarafından anlaşılmasıyla ABD enflasyon verisi yüksek gelmesi halinde, faiz'in 5.25'e kadar önü açık olacağı görülüyor. Dolayısıyla altın satın alınmaya başlandı. Bu durum da altında dip olarak 1750 olarak görülüyor. Çünkü uzun vadeye bakıyoruz.
Genel trende baktığımızda altında uzun vadeli bir yükseliş olacaksa 2000-2500 ons desteği de varsa yatırımcılar 30-40 puan düşüşe bakmaz. Çünkü altın olarak orta ya da uzun vadeye bakıyoruz. Genel trendde bir yükselme varsa aşağı taraflarda 30-40 puanlık düşmelere bakmıyoruz. Altında şu anda bin 70 ve 90 TL'ler alım için iyi zamanlar yaza doğru bin 300 ve bin 500 TL'leri göreceğiz. Altında sert bir yükseliş görebiliriz."
ALTIN YENİDEN NE ZAMAN YÜKSELİR?
Altının ne zaman yükseleceği hakkında yorumda bulunan Kapukaya, "Fed faizi artırmayı bırakıp altın üzerinde baskısı azalırsa, altında sert bir yükseliş göreceğiz" dedi.
"Dünya piyasalarının beklediği tablo ise enflasyon azalmasıyla Fed'in faizin sonuna geliyoruz cümlesini kullanması" diyen Kapukaya, Eğer bu beklenti gerçekleşseydi, ons altın bugün 1900 dolar seviyesini gram da 1200 TL seviyesini göreceğini söyledi.
ORTA VE UZUN VADEDE BEKLENTİLER NEDİR?
Uzun vadede altın beklentileri hakkında ise "6 Ay zarfında 2000 ons üzerini tekrar test edeceğini düşünüyorum. Çünkü ABD'nin 0.75'lik faiz farkı kaldı, Ondan sonra 1-2 ay izleyip yavşlatacaktır. Yaza doğru ise ABD faizlerinde 4'lü rakamlara tekrar getirecektir" dedi.
ALTIN UZUN VADEDE KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEKTİR
Dünya piyasalarında en büyük etkenin petrol olduğuna değinen Kapukaya, "Petrol, 140 dolar seviyelerinden sert bir kayıpla 75 dolara kadar geldi. Enflasyonu düşürecek olan da petroldür. Dolayısıyla petrol düşük kaldığı sürece bütün dünyada rahatlama olacaktır. Fakat Rusya'nın yapacağı hamlelere de dikkat etmek lazım" dedi.
ALTIN GÜVENLİ BİR LİMAN
Halkın devamlı altın alıp sattığını belirten Kapukaya, "Talep olmasa altın 15 ons işcilik yapmaz ve eksiye gidip değerinin altına gider" diyerek altın piyasasının güvenli bir liman olduğunu ifade etti.