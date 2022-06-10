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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! 10 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.6.2022 06:57 Son Güncelleme: 10.6.2022 07:06

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! 10 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! 10 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dönemde zirve rakamları gördü. 1000 TL’lik eşiği geçen yatırım aracı, yalnızca yatırımcılarının değil yaşadığı artışla tüm ülkenin gündeminde yer alıyor. Dolar kuruyla beraber son dönemin rekoruna ulaşan altının gram fiyatı bu sabah saatlerinde 1021 TL’den işlem görüyor. Bu noktada ise “10 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı, güncel ve anlık verilerle altın fiyatları grafiği ve detaylar...

Canlı ve güncel altın fiyatları verileri son dönemde gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Altının grafiğinde yaşanan rekor yükseliş gerek yatırımcıların gerekse piyasa takipçilerinin takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Haftanın son gününe altının gram fiyatı 1021 TL'den açılış yapıyor. Hal böyleyken ise gözler canlı, güncel ve anlık verilerle altın fiyatları grafiğinde. Peki, 10 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI 9 HAZİRAN 2022

10 Haziran Cuma sabahı itibariyle güncel rakamlar aşağıdaki gibidir. Canlı takip ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

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ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Altın uzmanları, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.340,00

SATIŞ: 3.393,00

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.803,00

SATIŞ: 6.938,00

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.853,99

SATIŞ: 1.853,28

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.680,00

SATIŞ: 6.762,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 6.815,00

SATIŞ: 6.918,00

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.023,63

SATIŞ: 1.024,86

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.673,00

SATIŞ: 1.696,00

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Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! 10 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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