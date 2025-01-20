ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın rekor kırdı: İşte son durum

Altın fiyatları ABD enflasyon verilerindeki olumlu seyir ve berlirsizlik ortamından destek alarak ibreyi yukarı çevirdi. İşte ons ve gram altın fiyatlarında son durum...
ONS ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Ons altın, Donald Trump'ın göreve başlama törenine hazırlanmasıyla pazartesi günü ons başına 2.700 doların üzerinde işlem gördü. Trump'ın önerdiği ticaret tarifelerinin enflasyonu körüklemesinden korkulurken potansiyel olarak ticaret savaşlarını tetiklemesi bekleniyor. Bu gelişmelerin altına olan talebi artırması bekleniyor.
Geçtiğimiz hafta, ABD çekirdek enflasyonunda olumlu rakamlar, beklenenden düşük üretici fiyat enflasyonu ve perakende satış verileri, Federal Rezerv'in bu yıl daha fazla faiz indirimi yapması beklentilerini destekledi. Orta Doğu'da azalan gerginlik ve 15 ay sonra İsrail ve Filistin arasında yapılan ateşkes de altın fiyatlarını etkiledi.
GOLDMAN'DAN ALTIN TAHMİNİ
Öte yandan Goldman Sachs, altın fiyatlarına yönelik tahminini açıkladı. Banka, ons altın fiyatının ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) daha az faiz indirimi beklenmesine bağlı olarak 3000 dolar seviyesine, ancak 2026 yılının ikinci çeyreğinde ulaşılabileceği beklentisini devam ettiriyor.