ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın rekor kırdı: İşte son durum

ONS ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ons altın, Donald Trump'ın göreve başlama törenine hazırlanmasıyla pazartesi günü ons başına 2.700 doların üzerinde işlem gördü. Trump'ın önerdiği ticaret tarifelerinin enflasyonu körüklemesinden korkulurken potansiyel olarak ticaret savaşlarını tetiklemesi bekleniyor. Bu gelişmelerin altına olan talebi artırması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta, ABD çekirdek enflasyonunda olumlu rakamlar, beklenenden düşük üretici fiyat enflasyonu ve perakende satış verileri, Federal Rezerv'in bu yıl daha fazla faiz indirimi yapması beklentilerini destekledi. Orta Doğu'da azalan gerginlik ve 15 ay sonra İsrail ve Filistin arasında yapılan ateşkes de altın fiyatlarını etkiledi.