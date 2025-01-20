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Giriş Tarihi: 20.1.2025 16:51 Son Güncelleme: 20.1.2025 17:05

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın rekor kırdı: İşte son durum

ABD Başkanı Donald Trump bugün yapılacak resmi törenin ardından koltuğuna oturacak. Trump politikalarının piyasalara etkisi yakından takip edilecek. Belirsizlik ortamından yararlanan ons altın yükselişe geçerken buradan destek alan gram altın rekor kırdı. İşte altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın rekor kırdı: İşte son durum

Altın fiyatları ABD enflasyon verilerindeki olumlu seyir ve berlirsizlik ortamından destek alarak ibreyi yukarı çevirdi. İşte ons ve gram altın fiyatlarında son durum...

ONS ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ons altın, Donald Trump'ın göreve başlama törenine hazırlanmasıyla pazartesi günü ons başına 2.700 doların üzerinde işlem gördü. Trump'ın önerdiği ticaret tarifelerinin enflasyonu körüklemesinden korkulurken potansiyel olarak ticaret savaşlarını tetiklemesi bekleniyor. Bu gelişmelerin altına olan talebi artırması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta, ABD çekirdek enflasyonunda olumlu rakamlar, beklenenden düşük üretici fiyat enflasyonu ve perakende satış verileri, Federal Rezerv'in bu yıl daha fazla faiz indirimi yapması beklentilerini destekledi. Orta Doğu'da azalan gerginlik ve 15 ay sonra İsrail ve Filistin arasında yapılan ateşkes de altın fiyatlarını etkiledi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yaşanan gelişmelerin ardından gram altın fiyatları da rekor seviyeleri test etti. Gram altın, 3 bin 100 lirayı geride bıraktı.

GOLDMAN'DAN ALTIN TAHMİNİ

Öte yandan Goldman Sachs, altın fiyatlarına yönelik tahminini açıkladı. Banka, ons altın fiyatının ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) daha az faiz indirimi beklenmesine bağlı olarak 3000 dolar seviyesine, ancak 2026 yılının ikinci çeyreğinde ulaşılabileceği beklentisini devam ettiriyor.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın rekor kırdı: İşte son durum
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