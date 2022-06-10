Canlı ve güncel altın fiyatları verileri son dönemde gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Altının grafiğinde yaşanan rekor yükseliş gerek yatırımcıların gerekse piyasa takipçilerinin takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Haftanın son gününe altının gram fiyatı 1021 TL'den açılış yapıyor. Hal böyleyken ise gözler canlı, güncel ve anlık verilerle altın fiyatları grafiğinde. Peki, 10 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...