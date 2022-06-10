Canlı ve güncel altın fiyatları verileri son dönemde gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Altının grafiğinde yaşanan rekor yükseliş gerek yatırımcıların gerekse piyasa takipçilerinin takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Haftanın son gününe altının gram fiyatı 1021 TL'den açılış yapıyor. Hal böyleyken ise gözler canlı, güncel ve anlık verilerle altın fiyatları grafiğinde. Peki, 10 Haziran 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...
10 Haziran Cuma sabahı itibariyle güncel rakamlar aşağıdaki gibidir. Canlı takip ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Altın uzmanları, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.
Canlı Rakamlar ➥ Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar ➥ Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar ➥ Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!
ALIŞ: 3.340,00
SATIŞ: 3.393,00
ALIŞ: 6.803,00
SATIŞ: 6.938,00
ALIŞ: 6.815,00
SATIŞ: 6.918,00
ALIŞ: 1.023,63
SATIŞ: 1.024,86
ALIŞ: 1.673,00
SATIŞ: 1.696,00