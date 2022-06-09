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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları canlı son durum: Gram fiyatı 1000 TL’yi aştı! 9 Haziran 2022 Bugün tam, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 9.6.2022 07:13 Son Güncelleme: 9.6.2022 07:13

Altın fiyatları canlı son durum: Gram fiyatı 1000 TL’yi aştı! 9 Haziran 2022 Bugün tam, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları canlı son durum: Gram fiyatı 1000 TL’yi aştı! 9 Haziran 2022 Bugün tam, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasalarda devam eden yukarı yönlü hareketlilik altın fiyatları üzerinde de etkili oluyor. Yılın en yüksek seviyesini gören gram altın fiyatı 1000 TL’yi aşmış gözüküyor. Düğün sezonunun gelmesi ve yatırım amacıyla altın alıp satmak isteyenler altın fiyatları son dakika gelişmelerini takip ediyor. Dünyada yaşanan diplomatik gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösteren grafik hareketli bir zeminde. Bu noktada 9 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, altın düşer mi yükselir mi sorusuna yanıt aranıyor. İşte 9 Haziran canlı altın fiyatları son durum

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip konusu oluyor. Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamlar takibi yapılırken anlık grafik sürekli değişiyor. Özellikle düğün sezonunun gelmesi çeyrek ve gram altına olan talebi arttırıyor. En son Çeyrek altın fiyatı 1.673 lira; tam altın 6.680 liradan işlem görüyor. Peki 9 Haziran 2022 Bugün tam, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Haziran 2022 anlık gram, çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik fiyatları canlı takip ekranı

ALTIN FİYATLARI 9 HAZİRAN 2022

9 Haziran Perşembe sabahı itibariyle güncel rakamlar aşağıdaki gibidir. Canlı takip ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

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ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Altın uzmanları, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.340,00

SATIŞ: 3.393,00

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.803,00

SATIŞ: 6.938,00

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.853,99

SATIŞ: 1.853,28

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.680,00

SATIŞ: 6.762,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 6.815,00

SATIŞ: 6.918,00

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.023,63

SATIŞ: 1.024,86

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.673,00

SATIŞ: 1.696,00

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Altın fiyatları canlı son durum: Gram fiyatı 1000 TL’yi aştı! 9 Haziran 2022 Bugün tam, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
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