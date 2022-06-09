Altın fiyatları canlı son durum: Gram fiyatı 1000 TL’yi aştı! 9 Haziran 2022 Bugün tam, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip konusu oluyor. Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamlar takibi yapılırken anlık grafik sürekli değişiyor. Özellikle düğün sezonunun gelmesi çeyrek ve gram altına olan talebi arttırıyor. En son Çeyrek altın fiyatı 1.673 lira; tam altın 6.680 liradan işlem görüyor. Peki 9 Haziran 2022 Bugün tam, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Haziran 2022 anlık gram, çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik fiyatları canlı takip ekranı