Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde YÜKSELİŞTE! 6 Haziran bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlar son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Haftanın ilk gününde serbest piyasalarda alış ve satış fiyatları merak konusu haline geldi. Hal böyleyken ise "6 Haziran bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları gündeme taşındı. Gram altın fiyatları bugün 981 TL alış ile açılışı yaptı. İşte canlı, anlık ve güncel rakamlar...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI GELİŞMELERİ: YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Geçtiğimiz hafta da yükselişiyle ülke gündemini meşgul eden altının gram fiyatı 1000 TL'lik eşiğe doğru adım adım ilerliyor.

İşte Sabah Finans ekranı ile altın fiyatları son durum!