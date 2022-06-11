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Giriş Tarihi: 11.6.2022 10:04

Altın fiyatları yükselişte! 11 Haziran 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yükselişte! 11 Haziran 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde yaşadığı artış hareketini bugün de sürdürüyor. Uluslararası piyasalarda yaşanan hareketlilik ve ABD enflasyon verilerinin açıklanması altın fiyatları üzerinde de belirleyici rol oynadı. Amerika’nın son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamlarını açıklaması üzerine gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı vatandaşların gündem konusu oldu. 11 Haziran 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, alış satış fiyatları ile canlı altının gramı kaç TL? İşte Kapalıçarşı’da son durum!

Altın fiyatları canlı takibi ile anlık rakamları öğrenmek isteyen vatandaşlar, "bugün çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar?" diye araştırma yapıyor. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte hediyelik alışverişi için kuyumcular uğrak mekan halini alırken, altının gram fiyatının değer kazanması dolayısıyla yatırımların yönü de bu konuya kaydı. Peki, 11 Haziran 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve anlık rakamlarla canlı altın fiyatı takip ekranı!

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİBİ – 11 HAZİRAN 2022

Altın fiyatları bugün piyasaların kapalı olması nedeniyle durgun seyretse de haftanın en yüksek rakamlarında hareket ediyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları;

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.029,51

SATIŞ: 1.029,96

Canlı Rakamlar ➥ Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.668,00

SATIŞ: 1.697,00

Canlı Rakamlar ➥ Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.329,00

SATIŞ: 3.395,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.659,00

SATIŞ: 6.765,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.662,00

SATIŞ: 6.763,00

ONS ALTIN

ALIŞ: 1.871,45

SATIŞ: 1.872,26

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 930,21

SATIŞ: 968,78

Canlı Rakamlar ➥ Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

ALTIN FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Uluslararası piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmeler, savaşlar ve ekonomik çıkmazlar; enflasyonist baskıları ve resesyon endişesini arttırdığından yatırımcılar temkinli hareketlere yöneliyor. Bu noktada altın güvenli liman kabul edildiği için talebin artışı rakamları da arttırıyor.

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Altın fiyatları yükselişte! 11 Haziran 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
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