Altın fiyatları yükselişte! 11 Haziran 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı takibi ile anlık rakamları öğrenmek isteyen vatandaşlar, "bugün çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar?" diye araştırma yapıyor. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte hediyelik alışverişi için kuyumcular uğrak mekan halini alırken, altının gram fiyatının değer kazanması dolayısıyla yatırımların yönü de bu konuya kaydı. Peki, 11 Haziran 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve anlık rakamlarla canlı altın fiyatı takip ekranı!

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİBİ – 11 HAZİRAN 2022

Altın fiyatları bugün piyasaların kapalı olması nedeniyle durgun seyretse de haftanın en yüksek rakamlarında hareket ediyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları;