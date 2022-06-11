Altın fiyatları yükselişte! 11 Haziran 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı takibi ile anlık rakamları öğrenmek isteyen vatandaşlar, "bugün çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar?" diye araştırma yapıyor. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte hediyelik alışverişi için kuyumcular uğrak mekan halini alırken, altının gram fiyatının değer kazanması dolayısıyla yatırımların yönü de bu konuya kaydı. Peki, 11 Haziran 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve anlık rakamlarla canlı altın fiyatı takip ekranı!
Altın fiyatları bugün piyasaların kapalı olması nedeniyle durgun seyretse de haftanın en yüksek rakamlarında hareket ediyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları;
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.329,00
SATIŞ: 3.395,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.659,00
SATIŞ: 6.765,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.662,00
SATIŞ: 6.763,00
ONS ALTIN
ALIŞ: 1.871,45
SATIŞ: 1.872,26
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 930,21
SATIŞ: 968,78
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ALTIN FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?
Uluslararası piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmeler, savaşlar ve ekonomik çıkmazlar; enflasyonist baskıları ve resesyon endişesini arttırdığından yatırımcılar temkinli hareketlere yöneliyor. Bu noktada altın güvenli liman kabul edildiği için talebin artışı rakamları da arttırıyor.