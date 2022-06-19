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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatlarında FED etkisi sürüyor! 19 Haziran 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.6.2022 08:29

Altın fiyatlarında FED etkisi sürüyor! 19 Haziran 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında FED etkisi sürüyor! 19 Haziran 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki hareketlilikle beraber milyonlarca vatandaş canlı, güncel ve anlık gelişmeleri yakından takip ediyor. 19 Haziran 2022 Pazar gününde altının gram fiyatı 1024 TL’den işlem görürken çeyrek ise piyasalarda 1672 TL’den alıcı buluyor. Bu noktada “19 Haziran bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. Fed faiz kararıyla beraber birçok piyasada olduğu gibi bu yatırım aracında da hareketlilik gözlenmişti. Peki, Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri...

Altın fiyatlar canlı ve güncel rakamlarıyla araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Son olarak Fed'in 75 baz puanlık faiz arttırımı ile beraber hareketlilik yaşayan altının bugün sabah saatleriyle gelen verilerinde gram fiyatı 1024 TL olarak kaydedildi. Gün içerisinde ise çokça kez "19 Haziran bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt arıyor. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 922,55

SATIŞ: 959,14

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.726,00

SATIŞ: 6.873,00

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.738,00

SATIŞ: 6.840,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 6.604,00

SATIŞ: 6.699,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.302,00

SATIŞ: 3.362,00

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.654,00

SATIŞ: 1.680,00

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.016,50

SATIŞ: 1.016,7

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Altın fiyatlarında FED etkisi sürüyor! 19 Haziran 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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