Altın fiyatlarında FED etkisi sürüyor! 19 Haziran 2022 bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlar canlı ve güncel rakamlarıyla araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Son olarak Fed'in 75 baz puanlık faiz arttırımı ile beraber hareketlilik yaşayan altının bugün sabah saatleriyle gelen verilerinde gram fiyatı 1024 TL olarak kaydedildi. Gün içerisinde ise çokça kez "19 Haziran bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt arıyor. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri...