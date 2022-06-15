Altın fiyatları, Fed faiz kararı ve sonrasında yapılacak açıklamalara odaklandı. Ons altın, Fed faiz kararı öncesi 1.805 dolar seviyesini görürken, buradan esen ters rüzgarın etkisiyle altın gram fiyatı 2022 yılının zirvesinden 1.000 lira psikolojik bandına kadar gevşedi. Fed öncülüğünde merkez bankalarının sıkı para politikası dönemine girmesine rağmen altın fiyatları, küresel makro ekonomik beklentilerin bozulmasıyla körüklenen resesyon (Ekonomik durgunluk) endişeleriyle güvenli liman gömleği giyerek yükseliş trendi yakalamıştı. Altın alım satımı yapacaklar Fed faiz kararı çerçevesinde 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorusuna yanıt arıyor.
İşte altın yatırımcısı için Fed faiz kararı öncesi 15 Haziran 2022 günlük haber bülteni ve canlı altın fiyatları...
FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR! ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?
Dün 1.043 TL ile 2022 yılının zirvesini gören altın gram fiyatı, yeni günde Fed faiz kararı öncesi 1.000 TL psikolojik bandı sınırına kadar gevşedi. Altın uzmanları psikolojik eşiğin altında sırasıyla 985-965 TL bandının gündeme gelebileceğini belirtti.
Yükselişte ise en yakın güçlü direnç 1.043 TL 2022 zirvesi yer alıyor.
NOT: Altın fiyatları Kur Korumalı TL mevduat ürünün devreye alınmasından önce 1.062 TL'yi görerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı.
PİYASALAR ABD'DE REKOR KIRAN ENFLASYON SONRASI FED'İN FAİZ KARARINA ODAKLANDI
Beklentileri aşan enflasyon verisi sonrası Fed'in alacağı faiz kararı merak konusu oldu. Piyasaların gözü kulağı 15 Haziran saat 21:00'de Fed faiz kararı ve sonrasında gelecek açıklamalarda olacak. Faiz kararı ve açıklamaları ons altın fiyatı ile eş zamanlı olarak takip edilecek. Altın bir yatırım aracı olmasının yanı sıra önemli bir piyasa belirteci olması nedeniyle ekonomistlerin radarında yer alıyor.
Fed faiz kararı öncesinde dolar endeksi 104,5 puanın üzerinde son 20 yılın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor.
NOT: Dolar endeksi, ABD Doları'nın önde gelen para birimleri karşısındaki değerini ölçen bir gösterge.
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?
Altın uzmanları, dünyada artan enflasyonist baskılar ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı. Bununla beraber ons altın yeniden 1.850 dolar bandını aşarken, gram altın ise 1.043 TL ile 2022 yılının zirvesini tazeledi.
Fed öncesi ise ons altın 1.810 dolar, gram altın ise 1.005 seviyesine geriledi. Bunun nedenini altın uzmanları Fed'in beklentilerin üzerinde gelen enflasyon sonrası daha sert faiz artırım yapabileceğe bağladı.
NOT: Altın enflasyonist ortamda enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkıyor. Resesyon endişesi ise güvenli liman gömleğini giymesine neden oluyor. Fed'in daha sert sıkı para politikası adımları ve beklentileri ise likiditenin azalacağı algısını güçlendirdiğinden altın fiyatları için baskı yaratıyor.
ALTIN FİYATLARI 15 HAZİRAN BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?
CANLI GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 1.012,63
SATIŞ (TL) 1.012,83
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ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ (TL) 1.649,00
SATIŞ (TL) 1.670,00
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22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR
ALIŞ (TL) 924,86
SATIŞ (TL) 931,39
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ (TL) 6.585,00
SATIŞ (TL) 6.657,00
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ONS ALTINI FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?
ALIŞ (USD) 1.828,64
SATIŞ (USD) 1.829,00
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