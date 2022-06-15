Fed öncesi ise ons altın 1.810 dolar, gram altın ise 1.005 seviyesine geriledi. Bunun nedenini altın uzmanları Fed'in beklentilerin üzerinde gelen enflasyon sonrası daha sert faiz artırım yapabileceğe bağladı.

NOT: Altın enflasyonist ortamda enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkıyor. Resesyon endişesi ise güvenli liman gömleğini giymesine neden oluyor. Fed'in daha sert sıkı para politikası adımları ve beklentileri ise likiditenin azalacağı algısını güçlendirdiğinden altın fiyatları için baskı yaratıyor.