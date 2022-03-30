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Giriş Tarihi: 30.3.2022 17:01

Altın kilogram fiyatı 907 bin liraya yükseldi

AA
Altın kilogram fiyatı 907 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altın kilogram fiyatı 907 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 903 bin 850 lira, en yüksek 909 bin lirayı gören standart altın kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,4 artarak 907 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 297 milyon 563 bin 335,56 lira, işlem miktarı ise 326,36 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 307 milyon 879 bin 284,11 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, VakıfBank, İar Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 886.000,00 1.915,00
En Düşük 903.850,00 1.918,80
En Yüksek 909.000,00 1.924,30
Kapanış 907.000,00 1.919,05
Ağırlıklı Ortalama 906.810,84 1.920,55
Toplam İşlem Hacmi (TL) 297.563.335,56
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 326,36
Toplam İşlem Adedi 19
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Altın kilogram fiyatı 907 bin liraya yükseldi
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