Altın tasarruf sistemi başladı

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen "Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi" devreye alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
"altin.gov.tr" sitesini ve yeni sistemin avantajlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Sistemde, "Darphane Çeyrek Altın sistemi, Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KAD-SİS), Banka Altın Değerleme Sistemi (BANKA ADS)" yer aldı. Vatandaşlar, Darphane tarafından üretilen ziynet altınlarını sisteme dahil olacak banka ve finans kuruluşlarında Çeyrek Hesap ya da Kazandıran Çeyrek Hesaplara yatırabilecek. Daha sonra istedikleri zaman, yeni tarihli aynı cins altını banka şubelerinden çekebilecek.
TMSF GÜVENCESİNDE
Proje kapsamında vatandaşlar, 81 ilde altın toplama günlerini beklemeden altınlarını bankalara yatırabilecek. Altın Değerleme Noktası'nda yetkilendirilmiş kuyumcular üzerinden yapılacak altın yatırma işlemleri için hiçbir masraf ödenmeyecek, kişiler bankaya yatırılan altınlardan gelir elde edecek. Proje sayesinde yastık altında tutulan altınların kaybolma, çalınma gibi riskleri de ortadan kalkacak, altın hesapları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
(TMSF
) güvencesi altında olacak. Darphane Çeyrek Altın Sistemi'nde Ziraat Bankası
, VakıfBank
, Halkbank
, Emlak Katılım
, Vakıf Katılım
, Ziraat Katılım
bankaları işlem yapacak. Banka Altın Değerlendirme Sisteminde de Albaraka, Akbank, Anadolubank, Denizbank, Kuveyt Türk, TEB, Türkiye Katılım, Garanti BBVA, QNB Finans, VakıfKatılım, Yapı Kredi bankaları hizmet verecek.
VATANDAŞ NE YAPACAK?
Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap sistemine dâhil olan banka şubesine gidilecek.
Banka ve müşteri arasında imzalanacak taahhütname ile altınlar müşteriden teslim alınacak.
Taahhütnamenin bir nüshası müşteriye verilecek.
Müşterilerin hesap bakiyesi, banka tarafından teslim alınan altınların Darphane tarafından kontrol edilmesinden sonra aktif hale getirilecek.
Altınlar banka hesabına teslim edilen cinsten ve adetsel karşılık olarak yatırılacak.
Tasarruflar hangi hesap türünde değerlendirilmek isteniyorsa, banka görevlisi ilgili hesabı açacak.
Çeyrek hesap bakiyesi ile alım/ satım işlemleri gerçekleştirebilecek.