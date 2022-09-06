Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Altın ve mücevherat üretiminde ilk 10’dayız
Giriş Tarihi: 6.9.2022

Altın ve mücevherat üretiminde ilk 10’dayız

Altın ve mücevherat üretiminde ilk 10’dayız

Dünya altın mücevherat üretiminde ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, ihracatta da atağa kalktı. Bu yılın ilk 7 aylık döneminde 3 milyar dolardan fazla ihracat yapan sektörün hedefinde, Avrupa pazarının yanı sıra ABD ve Ortadoğu’da güçlü bir konuma gelmek var

Ülkemizin farklı kültürleri barındırıyor olması, coğrafi konum olarak diğer ülkelere yakın olması ve bu ülkeler üzerinde ticari atılımlar gerçekleştirmesi sektörün dinamiğinin değişmesinde etkin bir rol oynuyor. Dünya altın mücevherat üretiminde ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, son 10 yılda artırdığı ihracat kapasitesi sayesinde sektördeki lider ülkelerden birisi hâline geldi. 6-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan Istanbul Jewelry Show'a yoğun katılım bekleniyor.



İHRACAT DAHA DA ARTACAK
Türkiye'de mücevher ihracatı yapılan ülkelerin başında ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, İsviçre, Irak, İsrail, Libya, Mısır ve Kırgızistan geliyor. Sektörün Avrupa pazarında ABD ve Ortadoğu'da güçlü bir konuma gelmesi de hedefler arasında yer alıyor. Bu yılın ilk yedi aylık döneminde yapılan ihracat 3 milyar doları aşarak önemli bir büyümeye işaret etti. Istanbul Jewelry Show Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, şunları kaydetti: "Sektörümüzün katma değerini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İhracatımızın artması için sektörün tabanının da gelişmesi gerektiğine inanıyoruz, bunun için önemli adımlar atıyoruz. Türk mücevherinin yeni pazarlara ulaşması ve hak ettiği konuma erişmesi hedefiyle de girişimlerde bulunuyoruz. Yılın ikinci yarısında daha güçlü sonuçlar almayı hedefliyoruz."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın ve mücevherat üretiminde ilk 10’dayız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA