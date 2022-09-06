Altın ve mücevherat üretiminde ilk 10’dayız

Ülkemizin farklı kültürleri barındırıyor olması, coğrafi konum olarak diğer ülkelere yakın olması ve bu ülkeler üzerinde ticari atılımlar gerçekleştirmesi sektörün dinamiğinin değişmesinde etkin bir rol oynuyor. Dünya altın mücevherat üretiminde ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, son 10 yılda artırdığı ihracat kapasitesi sayesinde sektördeki lider ülkelerden birisi hâline geldi. 6-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan Istanbul Jewelry Show'a yoğun katılım bekleniyor.Türkiye'de mücevher ihracatı yapılan ülkelerin başında ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, İsviçre, Irak, İsrail, Libya, Mısır ve Kırgızistan geliyor. Sektörün Avrupa pazarında ABD ve Ortadoğu'da güçlü bir konuma gelmesi de hedefler arasında yer alıyor. Bu yılın ilk yedi aylık döneminde yapılan ihracat 3 milyar doları aşarak önemli bir büyümeye işaret etti. Istanbul Jewelry Show Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, şunları kaydetti: "Sektörümüzün katma değerini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İhracatımızın artması için sektörün tabanının da gelişmesi gerektiğine inanıyoruz, bunun için önemli adımlar atıyoruz. Türk mücevherinin yeni pazarlara ulaşması ve hak ettiği konuma erişmesi hedefiyle de girişimlerde bulunuyoruz. Yılın ikinci yarısında daha güçlü sonuçlar almayı hedefliyoruz."