Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 22 yılda altyapıya 280.6 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirterek, yatırım portföylerinde yer alan 2 bin 667 projeye ise 2 trilyon 295 milyar lira yatırım gerçekleştireceklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2025 bütçesi üzerinde sunum yaptı. Uraloğlu, altyapıya 2025'te 482 milyar TL yatırım yapacaklarını açıkladı. "Yeni İpek Yolu olarak adlandırılan orta koridor ile Çin'i Avrupa'ya bağlarken, planladığımız uluslararası kalkınma yolu koridoruyla da küresel rekabet gücümüzü sağlamlaştırıyoruz" diyen Uraloğlu, "Kalkınma Yolu kapsamında ülkemizden geçen 2 bin 94 kilometre demiryolu bağlantısı için 727 kilometre yeni hat, bin 923 kilometre karayolu koridoru içinse 331 kilometre yeni otoyol yatırımı planladık" diye konuştu. Uraloğlu, Türksat 6A'nın yıl sonuna kadar hizmete gireceğini ifade etti. Türkiye Kart ile tek kartla toplu taşıma, para transferi ve alışveriş imkânı sunmayı hedeflediklerini kaydeden Uraloğlu, "Şu anda 5 şehrimizde aktif olan kartın, 18 ilimizde kullanılması için çalışmaları sürdürüyoruz" diye konuştu. Uraloğlu, boğaz geçişlerinden elde edilen yıllık geliri ise 38 milyon dolardan 212 milyon dolara çıkarıldığını belirtti.