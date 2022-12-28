Amasra’ya kruvaziyerle 5 ayda 5 bin 183 turist

Bartın'ın Amasra Limanı'na 9'uncu kez yanaşan, 'Astoria Grande' isimli kruvaziyerle 270 Rus turist geldi. Amasra'yı 5 ayda 5 bin 183 turist ziyaret etmiş oldu.

Rusya'dan 3 gün önce yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, ilk olarak İstanbul'a gitti. İstanbul'u 2 gün boyunca gezen Rus turistler, yeniden denize açıldı. Kruvaziyer, 270 yolcusu ve 413 kişilik personeliyle bu sabah Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kruvaziyerden turistler, işlemler sonrası iniş yaptı. Amasra merkez ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezecek turistler, akşam saatlerinden ayrılıp, Sinop ve Trabzon'a gidecek.



Amasra'ya 9'uncu kez gelen 'Astoria Grande', ağustostan bugüne kadar 9 seferde 5 bin 183 turist getirdi. Gemi, ocak ayına kadar Amasra'ya 4 kez daha tur düzenleyecek.



Acente yetkilisi Ahmet Zurnacı, "Şu anda gemimiz, 9'uncu seferini yapıyor. Şu ana kadar ilçemize 5 binin üzerinde yolcu kapasitesine ulaştık. Yeni yılda da bu sayı artarak devam edecek" dedi.