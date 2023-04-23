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Giriş Tarihi: 23.4.2023 12:50

Amasra'ya kruvaziyerle sezonunun ilk turistleri geldi

Bartın'ın Amasra Limanı’na 'Astoria Grande' isimli kruvaziyerle sezonunun ilk turistleri geldi.

DHA
Amasra’ya kruvaziyerle sezonunun ilk turistleri geldi

Rusya'dan 3 gün önce 553 yolcusu ve 389 kişilik personeliyle yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, ilk olarak Sinop'a gitti. Sinop'u 2 gün boyunca gezen Rus turistleri taşıyan gemi, bu sabah Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kurvaziyerdeki turistler, işlemler sonrası iniş yaptı. Amasra merkez ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezecek olan turistler, akşam saatlerinde limandan ayrılıp, İstanbul'a gidecek.

2022 yılının ağustos ayından yıl sonuna kadar 9 sefer düzenleyen 'Astoria Grande', 5 bin 183 turist getirdi. Gemi, bu yılın eylül ayına kadar 23 tur daha düzenleyecek.

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Amasra'ya kruvaziyerle sezonunun ilk turistleri geldi
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