Amasya Aydınca Barajı açılış için gün sayıyor: Ekonomiye 153 milyon katkı sağlayacak

2024 yılı içerisinde önyüz betonu ve kalan tüm çalışmaların tamamlanacağı düşünülen Amasya Aydınca Barajı, tarıma ve üretime vereceği desteğin yanı sıra 734 kişiye iş imkanı sağlayacak. Barajın can suyu vereceği tarım arazilerinde üretilen ürünlerle ülke ekonomisine yılda 153 Milyon TL kâr sağlayacağı tahmin ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasını en verimli şekilde kullanmaya çalışıyor. Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri ile önemi artan tarımsal üretim sektöründe sulamanın daha akıllıca yapılması ile tarım arazilerinin en fazla verimi sağlanması amaçlanıyor.

33 BİN 300 DEKAR ARAZİ SUYA KAVUŞACAK

Bu kapsamda "Amasya Aydınca Barajı 2. Kısım İkmal İnşaatı"nda gelinen son nokta hakkında yazılı açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta; "Temelden yüksekliği 89,77 metre, 42,53 hm3 su depolayacak olan ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj ile Aydınca Ovası'nda 33 bin 300 dekar zirai arazi sulamaya kavuşacaktır " dedi.

Baraj gövde dolgusu inşaatında sona gelinmiş olup, dolusavak, enerji kırıcı yapısı, derivasyon tüneli giriş çıkış yapıları, dipsavak yapıları, Yeşilöz Regülatörü, 3 bin 750 metre iletim kanalı baraj tesisleri elektrik ve mekanik işleri ve yol inşaatları yapılacaktır. 2024 yılı içerisinde önyüz betonu ve kalan tüm imalatlar tamamlanacak. Barajdaki fiziki gerçekleşme yüzde 85 seviyesine ulaştı.

MİLLİ EKONOMİYE 153 MİLYON TL KATKI

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta: "Söz konusu projenin tamamlanması neticesinde, 2023 birim fiyatları ile dekar başına 4 bin 870 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 153 Milyon TL katkı ve 734 kişiye istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir" diye konuştu.