Amasya’da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kura çekimi yapıldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Atalarımızın"ahirette iman, dünyada mekân"diye bir sözü vardır. Tabii buradaki mekân, hayatı idamenin asgari şartlarından birine kavuşma anlamındadır. Devletimiz de son 20 yılda TOKİ marifetiyle, mimarisinden mühendisliğine, peyzaj düzenlemelerinden sosyal ve kültürel tesislerine kadar, bu alanda ortaya güzel eserler çıkarmış ve çıkarmaya da devam etmektedir. Bu çalışmada en büyük pay ise şüphesiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Bu proje ile ülkemiz genelinde 250 bin sosyal konut inşa edilerek, çok uygun ödeme şartlarında hak sahiplerine teslim edilecektir. Bu büyük proje dahilinde, ilimizde de toplam bin 150 konut, inşallah 2 yıl içerisinde tamamlanarak, sahiplerine teslim edilecektir." dedi.