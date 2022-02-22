Amasya'da "Üç Boyutlu Kadastro ve Gayrimenkul Değerleme Projesi" başladı

Proje kapsamda yüksek teknolojili kameralar kullanılarak kentte havadan görüntü alındı, ardından bu görüntülerden yerleşim merkezlerindeki binalarının üç boyutlu modelleri çıkarıldı.

Aynı zamanda tapu sicilinde kayıtlı mimari projeler kullanılarak bağımsız bölümlerin iç yapısının da görüntülenebileceği 3 boyutlu mülkiyet modelleri üretildi.

Mimari modeller, fotogrametrik modellerle bütünleştirilerek adres, bina kimlik sistemi, belediye ve diğer kamu kurumlarının verileriyle entegrasyonu sağlandıktan sonra Amasya Kadastro Müdürlüğü bilgi sistemine yüklendi.

Amasya Kadastro Müdürü Fazlı Elçi, gazetecilere, projenin, sunduğu verilerin sürekli kendini güncelleyecek kapasitesi bulunması dolayısıyla dünyada tek, Türkiye'de de ilk kez Amasya'da uygulandığını söyledi.



SANAL DÜNYA ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Devlet otoritesiyle yürütülen projenin vatandaşların sanal dünya üzerinden dolandırılmasının önüne geçecek bir bilgi sistemi olduğuna işaret eden Elçi, "Bilindiği üzere gayrimenkul tescilleri, sadece gerçek taşınmazlar üzerinden tapu sicilinde kayıt altına alınmak suretiyle edinilebilmekte. Bu mülkiyet hakkı anayasa ile korunmakta. Projemiz, vatandaşlarımızın NFT gibi tokenlar aracılığıyla üretilen ve 'metaverse' olarak isimlendirilen eğlence sektörüne yönelik sanal ortamlarda gerçeğe uygun olmayan, tapu sicilinde kayıt altına alınmayan edinimlerle sahtecilik veya dolandırıcılığa maruz kalmamalarını sağlayacak bir bilgi sitemidir." ifadelerini kullandı.

Projenin sonuçlanmasıyla vatandaşların sahip oldukları ya da satın almak istedikleri gayrimenkulün emlak değeri, yapım tarihi, depreme dayanıklılık durumu gibi birçok bilgiye tek elden erişim sağlayabileceklerini vurgulayan Elçi, "Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda da yer alan, vatandaşların mülkiyetleri üzerinde bulunan risk, rezerv, sit, kentsel dönüşüm gibi sınırların içinde olup olmadığına dair kamusal kısıtlamaların görüntülenmesi ile binaların yapım aşamasından itibaren tapu siciline işlenmesi ve ilave bürokrasiden kurtulması sağlanacak. Ülkedeki tüm konut ve bağımsız bölüm stoğu çıkarılarak fiili durum net şekilde görülerek, tek tuşla yapı sınıflarına ilişkin mekansal verilere ulaşılabilecek." dedi.