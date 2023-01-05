Amazon.com’da sular durulmuyor! Tarihindeki en büyük işten çıkarmayı yapacak

Andy Jassy, şirketin blogunda yayınladığı bir notta, "Doğrudan etkilenen insanlarla konuşabilene kadar genellikle bu sonuçlar hakkında iletişim kurmak için bekleriz. Ancak, ekip arkadaşlarımızdan biri bu bilgiyi dışarıya sızdırdığı için, ayrıntıları doğrudan benden duyabilmeniz için bu haberi daha önce paylaşmanın daha iyi olacağına karar verdik" dedi.