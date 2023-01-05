Amazon.com’da sular durulmuyor! Tarihindeki en büyük işten çıkarmayı yapacak

ABD'li e-ticaret markası Amazon, pandemi zamanında çok hızlı çalışan aldıklarını belirterek tarihindeki en büyük işten çıkarmayı yapmak için düğmeye bastı.
Kasım ayında 10 bin kişiyi işten çıkaran Amazon, 18 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.
İnsan kaynakları bölümünde de çalışan sayısı azaltılacak.
Andy Jassy, şirketin blogunda yayınladığı bir notta, "Doğrudan etkilenen insanlarla konuşabilene kadar genellikle bu sonuçlar hakkında iletişim kurmak için bekleriz. Ancak, ekip arkadaşlarımızdan biri bu bilgiyi dışarıya sızdırdığı için, ayrıntıları doğrudan benden duyabilmeniz için bu haberi daha önce paylaşmanın daha iyi olacağına karar verdik" dedi.
Şirket, üçüncü çeyreğin sonunda 1,54 milyon kişiye istihdam sağlamıştı.