Amazon’un “Gülümseten Kasım” kampanyası büyük ödülü kazanma şansıyla başladı

Amazon Türkiye'nin heyecanla beklenen "Gülümseten Kasım" kampanyası başladı. "Alışverişini yap, kazan, eğlen" sloganı ile 1 Kasım - 30 Kasım arasında gerçekleşecek 30 günlük "Gülümseten Kasım" kampanyası boyunca Amazon.com.tr müşterileri oyuncaktan elektroniğe, modadan ev yaşam ürünlerine, spordan ofis ürünlerine kadar tüm kategorilerden yüz binlerce üründe büyük indirim ve fırsatlardan hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleriyle faydalanabilecek.

Bu dönemde çocuğunuzun yarıyıl için istediği oyun bilgisayarı, evcil hayvanlarınız için oyuncaklar, kendi tarzınızı yansıtacağınız yeni bir tıraş seti veya çok uzun zamandır almak istediğiniz bir elbise gibi çok çeşitli ürünlerde kaçırılmayacak indirimler olacak.

"Gülümseten Kasım" kapsamında Amazon Prime üyelerine özel indirim ve fırsatlar sunulacak. 1 - 30 Kasım arasında Amazon Prime üyeleri hem indirimlerin hem de eşsiz fırsatların keyfini çıkarabilecek. Prime hizmetleri ilk 30 gün ücretsiz kullanılabildiğinden dileyen herkes bu dönemde Amazon Prime üyesi olarak bu harika indirim ve fırsatlardan faydalanabilecek.

Gülümseten Kasım kampanyası boyunca www.amazon.com.tr'den alışveriş yapanlar, geçerli kredi kartlarında peşin fiyatına 6 taksit fırsatının yanı sıra Garanti BBVA kredi kartlarına peşin fiyatına 9 taksit fırsatından da faydalanabilecek. Üstelik Bonus, Miles&Smiles Garanti BBVA, Shop&Fly ve American Express kartlarını kullananlara özel bonus, mil ve MR puanlarıyla. Ayrıca Maximiles Black kullanıcıları Aralık 2024 sonuna kadar ücretsiz Prime üyeliği ayrıcalığından faydalanabilecekler.

ALIŞVERİŞLER YAPANLAR ELEKTRİKLİ ARAÇ KAZANMA ŞANSINI YAKALAYACAK

Kasım ayı boyunca, Amazon üzerinden alışveriş yapan 5 şanslı kişi yapılacak çekilişle Citroën AMI kazanma fırsatını da yakalayacak. 1 – 30 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde www.amazon.com.tr veya Amazon mobil uygulamasına e-posta adresi ve şifresi ile giriş yaparak tek seferde en az 1.000 TL alışveriş yapanlar www.amazon.com.tr/cekilis linkinde yer alan kampanya katılım butonuna tıklayarak çekilişe katılabilecek. Kampanyaya katılanlar yaptıkları her 1.000 TL'lik alışveriş için 1 çekiliş hakkı kazanacak.

ALIŞVERİŞ VE EĞLENCENİN EN İYİ AVANTAJLARI BİR ARADA

"Gülümseten Kasım" Amazon müşterilerinin alışverişlerini en iyi avantajlarla yapabilmesini sağlayacak fırsatlarla da geliyor. Kampanya boyunca tüm Amazon.com.tr müşterileri, seçili ürünlerde kredi kartlarına peşin fiyatına 12 aya varan ve yasal taksit kısıtlaması olmayan tüm ürünlerde peşin fiyatına 6 aya varan taksit seçeneklerinden yararlanabilecek. "Gülümseten Kasım" kampanyasında tüm Amazon.com.tr müşterileri ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılama imkânı bulurken Prime üyeleri de kendilerine özel ayrıcalıklarla Amazon'da alışveriş ve eğlencenin en iyisinin keyfini çıkarabilecek.

Amazon'un tüm dünyada 200 milyonu aşkın üyesi olan Prime, Türkiye'deki alışveriş ve eğlence severlerin ayda sadece 39 TL'ye sahip olabileceği müthiş avantajlar sunuyor: