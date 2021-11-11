Ambalajı ver depozitoyu al

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
, Ocak 2022'de depozito uygulamasına başlanacağını söyledi. Uygulamaya göre; kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlar markete iade edildiğinde ücreti geri alınabilecek.
YILLIK 4 MİLYARLIK KATKI
Depozito iade sistemi ile hem çevre korunacak hem de ekonomik katkı sağlanacak. İade yerine aynı mahiyette yeni bir ambalajlı ürün ile takas tercihi de yer alacak. Ambalaj etiketlerinde açıkça görünür, okunaklı ve kolay silinmeyen, bozulmayan "Depozitoludur" ibaresi bulunacak ve sisteme özgü barkodlar kullanılacak. Boş ambalajların, piyasaya sürenler tarafından kurulacak sistem ile satış noktalarından veya bayilerden toplanması sağlanacak. TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesini sunan Kurum, "Türkiye Çevre Ajansı
'mızla depozito yönetim sistemini kuruyoruz. Online merkezi veri sistemini ve internet bağlantılı depozito iade makinalarımızı hazırlıyoruz. Uygulamayı Ocak 2022'de başlatacağız. Ekonomiye yıllık 4 milyar lira katkı ile on binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayacağız" dedi.
1.7 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜ
Kentsel dönüşüm seferberliğiyle, 81 ilin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaları yenilediklerini belirten Kurum, 2012'den bu yana vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için 276 riskli alanda çalışmalara devam ettiklerini kaydetti. Kurum, şöyle devam etti: "1.7 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda, sahada yatırım değeri 110 milyar lira olan 330 bin dönüşüm ve sosyal konutumuzun inşası da tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul
'da da depreme hazırlık çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İstanbul'umuzun neresine giderseniz gidin orada mutlaka bir kentsel dönüşüm projemizi, yeni konutlarımızı, yeni işyerlerimizi görürsünüz. Bu kapsamda 367 bin konut ve iş yerinin kentsel dönüşümünü tamamladık. 130 bin bağımsız birimde kentsel dönüşüm çalışmalarımız ise devam ediyor."
AKTİFİ 30 MİLYAR LİRA
BAKAN Kurum, tapu ve kadastro faaliyetleri kapsamında 2020'de 18.7 milyar lira, 2021 yılı ekim ayı itibarıyla da yaklaşık 17 milyar lira harç geliri sağlandığını kaydetti. Türkiye Emlak Katılım Bankası
'nın faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Kurum, bugün itibarıyla 71 şube ile aktif büyüklüğünü 25.2 milyar liraya, reel sektöre verdiği desteği ise 19.2 milyar liraya ulaştırdıklarını, yılı 30 milyar lira aktif büyüklüğe ulaşarak tamamlayacaklarını ifade etti.