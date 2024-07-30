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Giriş Tarihi: 31.7.2024

Ambalajlı suda rekabet sağlandı

Ambalajlı suda rekabet sağlandı
Rekabet Kurumu, yaptığı çalışmayla ambalajlı su sektöründe damacana siparişlerindeki rekabetçi endişeleri giderdi. Kurul, damacana suda fiyatın su üreticisi ve tedarikçi tarafından değil bayiler tarafından belirlenmesini sağladı. Ön araştırma neticesinde soruşturma açılmasına gerek duyulmazken bununla birlikte elde edilen bilgiler, belgeler ve yapılan tespitler kapsamında ek çalışma yapılmasına karar verilmişti. Yapılan ek çalışma neticesinde ambalajlı su üreticisi ve tedarikçisi teşebbüslerle görüşmeler gerçekleştirilerek teşebbüslere mobil sipariş uygulamaları, çevrim içi satış platformları ve çağrı hatları üzerinden yapılan satışlarda fiyatı kendilerinin belirlemesinin rekabet ihlaline yol açabileceği bilgisi verildi. Bu çerçevede, ambalajlı su üreticisi ve tedarikçisi teşebbüslerin; kendi markalarına ait mobil uygulamalar, çevrim içi satış platformları ve çağrı hatları üzerinden aldıkları siparişlerde bayilerin kendi fiyatlarını serbestçe belirleyebilecek şekilde sipariş sisteminin kurgulanması sağlandı. Böylece rekabetçi endişeleri ortadan kaldıracak gerekli değişiklikler tamamlandı.
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Ambalajlı suda rekabet sağlandı
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