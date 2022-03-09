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Giriş Tarihi: 10.3.2022

Ambargo restleşmesi

UKRAYNA'NIN işgali sonrası dünyada en fazla yaptırıma uğrayan ülke konumuna gelen Rusya'dan, ABD'nin son kararının ardından misilleme geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında ABD'nin Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurdu. Bu kararın ardından dün petrol 130 doların üzerine çıkarken, Rusya'dan da hamle geldi. Rusya'da bazı ürünlerin ithalatı ile ihracatına yönelik tedbir almaya karar verdi. Öte yandan Rusya Merkez Bankası, yabancı para cinsinden satışları 9 Mart-9 Eylül tarihleri arasında askıya aldığını açıkladı.
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Ambargo restleşmesi
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