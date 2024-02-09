Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Amerika’daki banka krizi Avrupa’ya da bulaşıyor
Giriş Tarihi: 10.2.2024

Amerika’daki banka krizi Avrupa’ya da bulaşıyor

Amerika’daki banka krizi Avrupa’ya da bulaşıyor
ABD'de emlak sektöründe yüksek risk barındırdığı için uzun zamandır hisseleri yüzde 60'a varan oranda düşen New York Community Bancorp'un (NYCB) ardından benzer problemler Avrupa'da gözükmeye başladı. Alman bankası Deutsche Pfandbriefbank (PBB) hisseleri emlak sektörü sorunları nedeniyle düşmeye devam ediyor. PBB hisseleri yüzde 3'ten fazla gerileyerek bir süredir devam eden düşüşünü sürdürdü.

YÜZDE 27'LİK DÜŞÜŞ
Üstelik düşüş, sektöre kredi veren bankanın yeterli fona sahip olduğu konusunda güvence vermeye çalışmasından bir gün sonra geldi. PBB önceki gün yaptığı açıklamada, likiditesinin düzenleyici kurumların gerektirdiği miktarın iki katı olduğunu açıklamıştı. Hisseler Frankfurt'ta gün ortasında yüzde 3.4 oranında geriledi ve bu yıl şu ana kadar yüzde 27'lik bir düşüş yaşanmış oldu.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Amerika’daki banka krizi Avrupa’ya da bulaşıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA