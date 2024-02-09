Amerika’daki banka krizi Avrupa’ya da bulaşıyor

ABD'de emlak sektöründe yüksek risk barındırdığı için uzun zamandır hisseleri yüzde 60'a varan oranda düşen New York Community Bancorp'un (NYCB) ardından benzer problemler Avrupa'da gözükmeye başladı. Alman bankası Deutsche Pfandbriefbank (PBB) hisseleri emlak sektörü sorunları nedeniyle düşmeye devam ediyor. PBB hisseleri yüzde 3'ten fazla gerileyerek bir süredir devam eden düşüşünü sürdürdü.Üstelik düşüş, sektöre kredi veren bankanın yeterli fona sahip olduğu konusunda güvence vermeye çalışmasından bir gün sonra geldi. PBB önceki gün yaptığı açıklamada, likiditesinin düzenleyici kurumların gerektirdiği miktarın iki katı olduğunu açıklamıştı. Hisseler Frankfurt'ta gün ortasında yüzde 3.4 oranında geriledi ve bu yıl şu ana kadar yüzde 27'lik bir düşüş yaşanmış oldu.